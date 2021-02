Le Bayern se contente d'un nul face à Bielefeld

Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Sarr (58e, Kimmich), Süle, L. Hernandez, Davies - Tolisso, Alaba - Coman, Choupo-Moting, Sané - Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.



Arminia Bielefeld (4-2-3-1) : Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kuntze, Prietl - Doan (41e, Gebauer), Vlap (62e, Cordova), Voglsammer (62e, Seufert) - Klos. Entraîneur : Uwe Neuhaus.

Retour difficile à la réalité pour le Bayern. Après avoir décroché un monumental sextuplé au Qatar il y a quatre jours , l'ogre bavarois était vidé émotionnellement. À tel point qu'il a longtemps paru tout petit face à l'Arminia Bielefeld ce lundi soir, laissant le promu le punir à trois reprises. Mais leavait trop de fierté pour se laisser malmener de la sorte, et s'en sort avec un match nul pas si honteux.En quatre jours, le Bayern passe de la fournaise du Qatar à l'hiver allemand. À savoir une avalanche de gros flocons de neige et un manteau blanc qui recouvre la pelouse en première période. Ces conditions, l'Arminia s'y accoutume plutôt très bien. À la suite d'une touche mal renvoyée par la défense bavaroise, Vlap est facilement trouvé dans la surface et fait jaillir son pied. Encore plus refroidi, le Bayern se réduit à onze glaçons qui gèlent sur place. Sur corner, le paquebot Pieper s'ouvre la voie au milieu des icebergs et ramène le brise-glace pour faire gicler la banquise Neuer. Toujours plus apathique, lessont éventrés une troisième fois par l'entrant Gebaueraprès la pause.Mais ce Bayern a un tel orgueil qu'il refuse de baisser les armes devant un promu. Juste après le retour aux vestiaires, Lewandowski avait déjà sonné la charge d'un éblouissant enchaînement en haute altitude. Et même en étant instantanément plombé par Bielefeld, lereprend sa marche en avant. Le mérite en revient notamment à Sané, qui fait valoir sa patte gauche pour trouver la tête de Tolisso, avant de signer un débordement fulgurant qui aboutit à l'égalisation brutale de Davies. C'est maintenant ou jamais que ce Bayern sans jambes mais avec un coeur gros comme ça doit appuyer. Hélas pour les Bavarois, le numéro de Lewandowski (72) échoue à un chouïa du poteau d'Ortega, le manque de jus faisant le reste pour sceller le score.C'est ce qui s'appelle s'en tirer à bon compte.