L'OM cueille des Verts fânés

Sans forcer, l'Olympique de Marseille a conforté sa position en haut du classement contre une très faible équipe de Saint-Étienne. Si avec un Valère Germain retrouvé, l'OM peut être optimiste, l'ASSE s'embourbe un peu plus dans une situation de crise. Profonde.

Le premier acte indigent de Saint-Étienne

Valère Germain voit double

Olympique de Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sarr, Abdennour (Rolando, 64e), Rami, Amavi-Lopez, Gustavo (Zambo-Anguissa, 84e) - Payet, Sanson (Ocampos, 69e), Thauvin - Germain



Saint-Étienne (4-3-3) : Ruffier - Janko, Théophile-Catherine, Pogba (Lacroix, 46e), Pierre-Gabriel - Selnæs, Dabo (Dias Conçalves, 81e), Pajot-Bamba (M'Bengue, 74e), Diony, Monnet-Paquet

Il serait temps de «» . Adil Rami a beau savourer le bon début de saison de l'OM, il est lucide en avant-match au micro de Canal Plus. Oui, son équipe est bien placée en Ligue 1 et vient de valider une qualification pour les seizièmes de finale. Mais son équipe n'impressionne toujours pas et offre même des performances poussives. Heureusement pour le compagnon de Pamela Anderson , des Verts conciliants ont permis à son équipe d'allier un résultat positif à une copie très satisfaisante dans le contenu. À confirmer néanmoins contre une réelle opposition.Il y avait déjà eu deux alertes, un centre au cordeau de Dimitri Payet que Valère Germain n'avait pu reprendre, puis un coup franc lointain de l'international français qui avait obligé Stéphane Ruffier à s'employer. Sur la troisième, Germain crucifie le pauvre gardien stéphanois de la tête en profitant d'une déviation de Florian Thauvin (11). Un corner parmi d'autres durant lequel la défense des Verts est mangée en agressivité par l'attaque marseillaise. Sans un grand Ruffier, Germain aurait d'ailleurs doublé la mise peu avant l'heure de jeu, plus prompt que deux Stéphanois à reprendre d'une tête piquée un nouveau coup de pied de coin de Payet (26), avant que l'ancien Monégasque ne vendange peu avant la pause sur une situation analogue (40). Si l'AS Saint-Étienne retourne au vestiaire avec un retard d'un seul but, ce n'est pas faute d'avoir tendu le bâton aux Olympiens pour se faire battre. Pas assez d'engagement derrière et au milieu, pas assez d'idées devant – deux centres de Kévin Monnet-Paquet et Loïs Diony qui n'ont pas trouvé preneur –, les hommes de Julien Sablé ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pendant 45 minutes. Leur chance : les Marseillais n'en ont pas totalement profité.En début de second acte, les Stéphanois ont le mérite de revenir les idées en place. Mais sur un gros effort de Morgan Sanson , qui s'arrache devant deux adversaires, Ronaël Pierre-Gabriel prend un carton rouge logique pour tirage de maillot en position de dernier défenseur. Toutes les conditions sont réunies pour que l'OM achève la bête blessée, mais le poteau droit (tête de Germain, 63), puis le gauche (frappe de Thauvin, 69) offrent un sursis aux visiteurs. C'est finalement l'ancien attaquant de Monaco , dans une forme digne de sa saison 2016-2017, qui coupe à 20 minutes du terme un bon centre de Thauvin et tranquillise Rudi Garcia . La suite n'est qu'une paisible promenade de santé pour les Phocéens : une lucarne pour Ocampos (80), une nouvelle parade de Ruffier (82) ou encore une frappe pas cadrée de Thauvin (83). Les Olympiens confortent plus que jamais leurs ambitions dans le trio de poursuivants du PSG . Quant aux Stéphanois, ils se dirigent doucement, mais sûrement vers une lutte pour le maintien peu envisageable en début de saison.