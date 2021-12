Zlatan Ibrahimovic offre le nul au buzzer à l’AC Milan

Udinese (3-5-2) : Silvestri - Rodrigo, Nuytinck, Pérez - Udogie (Zeegelaar, 61e), Arslan (Success, 70e), Walace, Makenko, Molina Lucero - Beto, Deulofeu (Jajalo, 70e). Entraîneur : Luca Gotti.



AC Milan (4-2-3-1) : Maignan - Florenzi, Tomori, Romangoli, Hernández - Bakayoko (Kessie, 46e), Bennacer (Tonali, 46e) - Saelemaekers (Castillejo, 69e), Díaz (Maldini, 81e), Krunic (Messias, 46e) - Ibrahimovic. Entraîneur : Stefano Pioli.

D’un Z qui veut dire Zlatan.En difficulté, mené au score, l’AC Milan a finalement arraché le nul face à Udinese à la Dacia Arena grâce à un but dans les dernières secondes de l’inévitable Zlatan Ibrahimovic (1-1).Les hommes de Luca Gotti ont compris une chose : il n’y a pas besoin d’avoir le ballon dans les pieds pour marquer des buts. Alors lesont laissé volontiers le cuir aux Milanais pour mieux les contrer. Une tactique payante. Si Mike Maignan remporte son duel face à l’ancienGerard Deulofeu (8), il ne peut pas empêcher Beto, qui a profité d’une passe manquée de Bennacer, d’ouvrir le score (1-0, 17).Malgré une mèche de Brahim Díaz et un but refusé pour hors-jeu de Théo Hernandez juste avant la pause, Stefano Pioli profite de la mi-temps pour changer ses plans et son double-pivot Bennacer-Bakayoko en grande difficulté. Sauf que rien ne change ou presque et Maignan est obligé de s’employer devant Nehuén Pérez (65), avant de voir Beto manquer la balle de break (83). Le Portugais ne le sait pas encore, mais il va regretter cette occasion manquée puisque quelques minutes plus tard Zlatan Ibrahimovic profite d’un cafouillage dans la surface pour égaliser d’un joli geste acrobatique (1-1, 90+2). À 40 ans. De quoi agacer Isaac Success expulsé pour un mauvais geste sur Mike Maignan (90+4).Avec ce nul, l'AC Milan laisse l'occasion à l'Inter de leur chiper la place de leader de Serie A.