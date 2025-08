Le RC Lens tout proche d'attirer un champion du monde 2018

Tout pour enquiquiner le voisin lillois.

Après Olivier Giroud au LOSC et Paul Pogba à l’AS Monaco, c’est un autre champion du monde 2018 qui pourrait débarquer en Ligue 1. Selon les informations de L’Équipe, le RC Lens serait tout proche de boucler l’arrivée de Florian Thauvin, en provenance de l’Udinese. Capitaine de l’équipe du Frioul, l’ancien Marseillais a encore une année de contrat en Italie mais pourrait donc plier bagage avant d’honorer sa dernière saison.

Le quotidien raconte que Thauvin ne se voyait pas forcément quitter Udine cet été, mais a été séduit par le projet lensois, vendu par Jean-Louis Leca, le directeur sportif, Benjamin Parrot, le directeur général, et Pierre Sage, le nouveau coach. Les Artésiens devraient débourser six millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat du Français de 32 ans, qui serait sur le point de s’engager trois ans avec les Sang et Or.

