Wolverhampton domine Brighton, Palace et Southampton dos à dos

Malgré l'annulation de l'affiche entre Burnley et Watford pour cause de covid, la Premier League suit son cours.Toujours aussi solide défensivement, Wolverhampton est venu à bout de Brighton sur la plus petite des marges pour faire son retour dans la première partie du classement. Au terme d'un premier acte peu enlevé, à peine troublé par une belle situation pour March, ce sont finalement lesqui font la différence. Un excellent ballon de Ruben Neves dans la surface trouve Saïss, dont la volée croisée ne laisse aucune chance à Robert Sanchez. Malheureux, Brighton l'est encore plus après un énorme raté de Mwepu à bout portant juste avant le retour aux vestiaires. Entre deux interruptions pour permettre à M. Harrington de remettre en place son oreillette, lestentent de revenir, mais en vain, la faute notamment à un Mwepu encore maladroit.Pendant ce temps-là du côté de Londres, Crystal Palace et Southampton n'ont pu se départager à l'issue d'une rencontre vivante et riche en rebondissements. Pressés, lesprennent les devants d'entrée grâce à Wilfried Zaha, après une récupération virile de Hughes. Mais alors qu'Odsonne Edouard manque la balle du break, lesrenversent la table en quelques minutes. D'un superbe coup-franc du sépcialiste Ward-Prowse d'abord, puis d'une frappe depuis l'entrée de la surface de Broja ensuite. Heureusement, Patrick Vieira peut compter sur de nombreux talents, et c'est Jordan Ayew qui égalise en angle fermé au cœur de la seconde période