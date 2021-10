West Ham trouble Everton

Everton (4-4-1-1) : Pickford - Coleman, Godfrey, Keane, Digne - Townsend, Doucouré, Allan, Iwobi (Gordon, 79e) - Gray - Rondón. Entraîneur : Rafael Benítez.



West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Johnson, Zouma, Ogbonna, Cresswell - Souček (Dawson, 79e), Rice - Bowen (Yarmolenko, 90e+3), Benrahma (Lanzini, 87e), Fornals - Antonio. Entraîneur : David Moyes.



Toujours sans Calvert-Lewin et Richarlison, Everton perd sa quatrième place après avoir buté sur les bons gros marteaux tranchants de David Moyes (0-1).D'entrée, les anciens pensionnaires d'Upton Park monopolisent le cuir, et Benrahma (11) puis Fornals (20) se signalent sans succès. Everton équilibre les débats lorsque Gray use de son coup de rein pour déposer Ogbonna, mais Iwobi manque son plat du pied droit en position préférentielle, face au but (28). Le neveu de Jay-Jay Okocha rapplique avec un centre tendu, qui prend le temps de traverser la surface dessans que Gray n'ait le temps de se jeter (31). Souček fait finalement trembler les filets en deuxième lame (34), mais sa position initiale sur le pétard de Bowen s'avère non-réglementaire. Pas plus de réussite pour Fornals, dont l'enroulé excentré sera le dernier frisson du premier acte (40).Moins de rythme mais plus de phases arrêtées et beaucoup, beaucoup de corners... c'était écrit. Après avoir bloqué Iwobi (50), Ogbonna fructifie un coup de pied de coin litigieux () pour West Ham. La massue sur la caboche des, qui avaient vu la tête de Rondón au fond (52), est définitive : sans banc, Everton n'a pas la force d'égaliser et ce sont les visiteurs qui manquent de peu le 2-0, via l'électrique Bowen (89).West Ham fait son entrée dans le top 6, égale et dépasse son adversaire du jour : lâchez les bulles de savon !