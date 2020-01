Rooney, un nouveau comte à Derby

Comme aux États-Unis, et comme tout au long de sa carrière, l'increvable Wayne Rooney a connu des débuts réussis avec Derby County, jeudi. Cela tombe bien : s'il a débarqué dans le centre de l'Angleterre pour se former à son futur métier de coach auprès de Phillip Cocu, l'ancienne idole d'Everton et Manchester United n'a visiblement pas renoncé à fouler les pelouses de l'élite du football britannique. Et semble encore avoir les cannes pour y parvenir.

90 minutes pleines et une passe décisive : le County est bon

La Roo' tourne encore

Par Simon Butel

Il faut croire que Phillip Cocu a suivi la carrière de Wayne Rooney avec un œil distrait. Lorsqu’est venue l’heure d’évoquer les débuts imminents de l’Anglais sous les couleurs d’une équipe de Derby County bien mal en point en Championship, le manager néerlandais a évidemment loué les qualités du bonhomme. Mais il a aussi pris le temps de calmer l'assistance. «, a ainsi imploré l'ancien coach du PSV Eindhoven et de Fenerbahçe.» C’est assez mal connaître le larron, pas vraiment du genre à faire patienter la galerie, ni à s’embarrasser avec le temps d’adaptation, lui qui était encore mineur lorsqu'il a planté ses premiers pions en Premier League et avec l’équipe d'Angleterre (à respectivement 16 ans et 360 jours et 17 ans et 317 jours, deux records dont le second tient toujours), qui s’est offert un triplé pour ses débuts avec Manchester United (le 28 septembre 2004 contre Fenerbahçe en C1), qui a fait ficelle dès la 1journée de Premier League lors de son grand retour à Everton en août 2017 et qui a délivré une passe décisive lors de sa première apparition en MLS avec DC United en juillet 2018.Fallait-il donc douter de la capacité du natif de Liverpool à performer rapidement avec les? Pas si l’on sait que cela faisait déjà près de deux mois que le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United et dess’entraînait avec ses nouveaux partenaires. Un peu plus si l’on jette un coup d’œil à la date de sa dernière rencontre officielle, le 29 septembre dernier. Ces doutes, alimentés par les propos de son coach, «» les a balayés dès sa première sortie avec les, opposés jeudi dernier à Barnsley, un autre mal classé de Championship. Ses équipiers ont attendu, en vain, que leurs salaires de retard soient enfin versés le 1janvier ? Brassard autour du biceps, Rooney s’est, à défaut, chargé de distribuer les étrennes au Pride Park Stadium : un coup franc qui a offert à Jack Marriott l’égalisation juste avant la pause, 90 minutes pleines et une implication dans l'action du second but, signé Martyn Waghorn peu avant l’heure de jeu (2-1).Un pion synonyme de troisième match sans défaite pour Derby County, remonté au dix-septième rang (sur vingt-quatre équipes), soit à huit points de la sixième place, actuelle propriété de Swansea et synonyme de play-off d’accession en Premier League en fin de saison. Suivez son regard... Car si «» a mis le cap sur les East Midlands, ce n’est pas seulement pour y retrouver la tranquillité qui l’avait vu, à l’été 2018, privilégier Washington et DC United à New York ou LA, ni pour gratter les quelques trimestres manquant à sa retraite. Malgré ses 34 balais - dont 18 passés à jouer au plus haut niveau - et un job d’appoint d’entraîneur-adjoint aux allures de formation accélérée, len’est semble-t-il pas rassasié. Il l’a d’ailleurs martelé dès sa conférence de "présentation" à la presse britannique : «play-off.Cette ambition n'a somme toute rien de surprenant pour quiconque se souvient de l'amertume à peine dissimulée de Rooney à l'heure de quitter Everton et le Royaume. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League (208 pions) estimait alors pouvoir encore rendre pas mal de services à ce niveau. Est-ce toujours le cas, dix-huit mois plus tard et après deux saisons au sein d'un championnat certes en progression, mais autrement moins exigeant que l'élite britannique ? Pour l'ancien footballeur Perry Groves, passé dans lespar Arsenal, cela ne fait aucun doute. Celui qui est aujourd'hui un consultant de renom outre-Manche l'a rappelé cette semaine au micro de: «Son bilan comptable aux(23 buts et 13 passes décisives en 40 matchs de MLS), mais aussi médical (aucune blessure depuis un an et demi) plaident en tout cas en ce sens. L'idée que le nouveaudesse fait de la trentaine également : «» Bref, Rooney en a encore sous la pédale. Assez pour faire du terrain sa priorité immédiate. «» Mission plus qu'accomplie jeudi, et qu'il conviendra de prolonger ce dimanche, dès 15 heures sur la pelouse de Crystal Palace, à l'occasion du troisième tour de la FA Cup. L'occasion pour l'increvable Wayne de se rappeler au bon souvenir deset des pensionnaires de Premier League. Et de leur filer quelques regrets ?