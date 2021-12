Vinícius Júnior, si señor !

L’an passé, Vinícius Júnior était raillé pour son manque d’efficacité devant le but. Désormais, il est plus qu’un complément de Karim Benzema et s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs du championnat espagnol. En l’absence du Français ce mardi face à l’Inter, c’est lui qui portera l’attaque madrilène.

Carte senior pour Júnior

Boudé au Brésil

Par Léo Tourbe

, demandait Karim Benzema à Ferland Mendy à propos de Vinícius Júnior, alors que le Real Madrid pataugeait face au Borussia Mönchengladbach. Un peu plus d’un an après cette sortie, le Brésilien s’est mis à l’endroit, et tous ses coéquipiers prennent désormais bien soin de lui faire la passe. Dans une interview accordée à, Dani Carvajal a d’ailleurs dit de lui qu’il était, mais aussi. Auteur de 12 buts et 7 passes décisives en 21 matchs, l’attaquant de 21 ans est véritablement en train de passer un cap. Pourtant, ce n’était pas gagné, au vu des trois saisons décevantes depuis son arrivée en juillet 2018.Le déclic est intervenu un certain 14 août dernier. Alors que l'attention du public est plus portée sur des grilles de mots fléchés remplies sur un transat que sur un match de Liga, c'est le moment choisi par Vinícius pour mettre fin une disette débutée début mars. À la 92minute, le Brésilien - de retour d'une Copa América où il n'a disputé que 64 minutes sans apporter grand-chose - coupe de la tête un centre de David Alaba pour sceller la victoire fleuve face à Alavés (4-1). Une semaine plus tard, il claque un doublé contre Levante. Un premier pion où il glisse, avec un sang-froid impressionnant, le ballon du gauche dans les filets puis un second où il s’illustre avec une sorte de pichenette enroulée, qui mystifie le portier. C’est la deuxième fois de sa carrière madrilène qu’il marque lors de deux journées consécutives de Liga, et en seulement deux rencontres, il égale son total de buts de l’an passé.Il y a encore quelques mois, nul doute que Vinícius aurait vendangé comme un sagouin ces deux balles de buts. Mentalement, alors qu’il avait déjà l’avantage sur les défenses, il l’a également sur les gardiens. Comment expliquer une telle transformation ?, expliquait le principal intéressé dans une interview pour AS . Carlo Ancelotti, revenu sur le banc du Santiago-Bernabéu cet été, n’a pas changé grand-chose pour lui tactiquement. Il joue toujours sur l’aile gauche et n’a pas un rôle radicalement différent d’avec Zidane. À la différence près qu’il est plus souvent accompagné d’un vrai latéral gauche par rapport à la saison dernière, alors que lesétaient victimes d’une véritable hécatombe à ce poste. Et les chiffres suivent : à cette heure-ci, le garçon a planté plus de buts en un tiers de saison de Liga que lors des trois exercices précédents (10 contre 8).Ce qui est impressionnant, et surtout inquiétant pour les défenseurs qui vont le marquer, c’est que le bonhomme de 21 ans n’a rien perdu de son coup de rein, de ses dribbles fantastiques et de sa vitesse démentielle. Seulement, celui-ci a installé un logiciel supplémentaire qui le transforme aujourd'hui en une machine d'efficacité comme peuvent l'être Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Il n’y à qu’à voir son but contre le Shakhtar Donetsk en C1 cette saison pour se rendre compte des folies que peut sortir ce joueur. Passement de jambes, feinte de corps, crochet, missile du gauche... Inarrêtable. Moins extraordinaire, mais tout aussi symbolique de ses progrès dans le dernier geste : sa seconde réalisation contre Elche, où il pique son ballon juste avant que le gardien ne s’en saisisse., résumait parfaitement Ancelotti juste après que Vinícius avait offert la victoire aux siens face au FC Séville Son chef-d’œuvre, pour l’instant, c’est bien ce bijou envoyé dans la lucarne andalouse depuis l’extérieur de la surface alors que le Real était tenu en échec par son dauphin. Il montre que cette saison, il sait à peu près tout faire. Sauf conquérir le cœur de Tite qui avait préféré se passer de lui lors du dernier rassemblement du Brésil. Preuve qu’on peut être sélectionneur et ne pas aimer le foot. La blessure de Roberto Firmino avait finalement permis au Madrilène de rejoindre la sélection et de remettre un peu de justice dans ce bas-monde. À Madrid, en l’absence de Karim Benzema, blessé, il sera le leader de l’attaque de la Maison-Blanche. Jusqu’ici, ça s’est plutôt bien passé lorsqu'il a dû faire sans son compère offensif : doublé contre Elche en octobre et ouverture du score contre la Real Sociedad ce week-end. L’Inter se préparait à devoir museler le quatrième du Ballon d’or, il pourrait bien avoir affaire à pire que ça.