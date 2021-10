Villarreal torpille les Young Boys et se relance

Young Boys (5-3-2) : Von Ballmoos - Ngamaleu, Camara, Lauper, Lefort (Hefti, 62e), Garcia - Aebischer, Martins (Rieder, 70e), Fassnacht (Mambimbi, 90e) - Siebatcheu (Kanga, 70e), Elia. Entraîneur : David Wagner.



Villarreal (4-3-3) : Rulli - Foyth, Albiol (Mandi, 83e), Torres, Pedraza - Coquelin (A. Moreno, 69e), Capoue, Parejo - Yeremi (Moi Gómez, 89e), G. Moreno, Danjuma (Chukwueze, 90e). Entraîneur : Unai Emery.

Une première sélection à même pas 19 ans il y a deux semaines, une prolongation de contrat jusqu'en 2027 mardi, et un premier caramel en Ligue des champions ce mercredi le jour de son anniversaire : Yéremi Pino n'a décidément pas le temps. Villarreal non plus, d'ailleurs : grâce notamment à deux pions inscrits dans le premier quart d'heure, le club espagnol s'est offert son premier succès en C1 cette saison sur la pelouse des Young Boys de Berne (1-4).Portés par l'ouverture du score précoce de Yéremi, seul au second poteau sur une merveille de centre de Pedraza, les hommes d'Unai Emery ont pris le large sur une nouvelle tête, œuvre celle-ci de Gerard Moreno sur un coup franc de Parejo. Pas loin de tripler la mise sur ce duel Danjuma-Von Ballmoos remporté par le second, le sous-marin exceptionnellement rouge a toutefois été plus proche du 1-2 que du 0-3 en première période. Mais les têtes de Siebatcheu et Garcia ont fui le cadre (22, 24), Fassnacht a oublié Elia dans la surface (28), le scud d'Aebischer a fracassé le poteau (31) et Siebatcheu n'a pu qu'effleurer ces galettes de Garcia et Ngamaleu (34, 37).Même topo en deuxième période, avec des Bernois pataugeant devant le but de Rulli. Contraint notamment de s'employer devant Fassnacht (56) ou Ngamaleu (61) et tout heureux de voir ce piqué d'Aebischer et ce coup de casque de Camara (63) passer à côté, l'ancien Montpelliérain a fini par céder face à Elia. Espoir d'assez courte durée pour les Suisses, sauvés auparavant par la barre sur une chiche en angle fermé de Pedraza : Moreno a canardé Van Ballmoos en contreavant d'offrir sur un plateau le quatrième but à un autre entrant, ChukwuezeAvec ce succès, Villarreal s'empare donc de la troisième place du groupe F, et peut donc espérer atteindre le grand objectif d'Unai Emery en début de saison : être reversé en Ligue Europa et en soulever le trophée pour la cinquième fois.