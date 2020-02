Valence bat Vigo et grimpe à la quatrième place

FC Valence (4-4-2) : Doménech - Gayà, Paulista, Garay (Diakhaby, 43e), Florenzi (Rodrigo, 53e) - Soler, Parejo, Coquelin, Wass - F. Torres, M. Gómez (Gameiro, 86e). Entraîneur : Albert Celades.



Celta de Vigo (3-5-2) : Blanco - N. Araujo (Sisto, 73e), Murillo, Aidoo - Olaza, Rafinha, Yokuşlu, Beltrán (Mina, 82e), K. Vázquez - Aspas, G. Fernández (Smolov, 78e). Entraîneur : Óscar García.

La lumière est venue du Soler.À Mestalla, les locaux sont les premiers à se mettre en joue grâce à Ferrán Torres, rapide et habile pour servir Daniel Wass en retrait. Mais la frappe du Danois est détournée par Rubén Blanco, chaud comme la braise. Le portier visiteur semble imperméable à la pression, au moment où son envolée empêche Alessandro Florenzi de s'offrir son tout premier but sous ses nouvelles couleurs via un beau tir en cloche. De son côté, le Celta parvient à répondre grâce à l'éternel Iago Aspas. Mais Jaume Doménech veille au grain. Seule mauvaise nouvelle, pour les: la blessure d'Ezequiel Garay au genou droit, remplacé par l'ancien Lyonnais Mouctar Diakhaby.Au retour des vestiaires, le Celta parvient à mettre Valence en difficulté. Sur un coup franc d'Aspas à l'entrée de la surface, Dani Parejo anticipe le tir du capitaine galicien et sauve le ballon sur sa ligne d'un habile coup de tête défensif. Le Celta pousse, mais manque de réalisme devant le but. À l'image de Gabriel Fernández, pas assez létal au moment de réaliser une volée acrobatique ou une frappe à l'entrée de la surface. Plus le temps passe, plus Valence s'approche du but adverse. Et au bout d'une action collective, Carlos Soler convertit sa première occasion du match (1-0, 77). Passeur sur le premier but de Valence, Rodrigo Moreno met encore Blanco au boulot avec une frappe repoussée d'une parade pour préserver le suspense de l'issue du match. En vain.Voilà Valence provisoirement quatrième de Liga. De son côté, le Celta occupe toujours cette inquiétante 18place.