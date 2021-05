Une employée de la Fédé haïtienne bannie par la FIFA après l'affaire d'abus sexuels

AL

Une histoire sordide. La Commission d'éthique de la FIFA a révélé ce mardi avoir banni pour dix ans une employée de la Fédération haïtienne de football (FHF). La sanction est lourde mais les accusations, prouvées, sont encore plus graves : superviseuse de l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans d'Haïti, Nella Joseph a été reconnue coupable de ne pas avoir protégé l'intégrité physique et mentale de plusieurs joueuses en les obligeant à avoir des relations sexuelles avec Yves Jean-Bart, l'ancien président de la FHF. YJB a déjà été banni à vie, grâce notamment à une enquête approfondie du Guardian l'année passée , et condamné à deux amendes de respectivement 955 370 et 18 250 euros pour harcèlement et abus sexuels sur mineures.Une procédure est toujours en cours à l'encontre d'autres responsables de la FHF, le comité d'éthique ayant également banni une entraîneuse adjoint et suspendu le directeur technique Wilner Etienne ainsi que l'ancien responsable des arbitres, Rosnick Grant.Dans ces conditions, l'exploit est de faire partie de la FHF en restant blanc comme neige.