Un triste Barça concède le nul contre Alavés

Pour sa première sortie de l'après-Koeman dans un Camp Nou des plus feutrés, le Barça de l'intérimaire Sergi Barjuán a livré une énième prestation insipide, flirtant avec le registre lunaire en première période. Face au seizième de Liga, les Blaugrana ont été dépressifs et impuissants, et doivent se contenter d'un match nul (1-1). Sergi, Xavi, Jacquie. Appelez-le comme vous voulez. Mais il aura du boulot.

Voir Barcelone et mourir d'ennui

Mini sursaut en phase terminale

Barcelone (4-3-3) : ter Stegen - Mingueza (Ezzalzouli, 81e), Piqué (Lenglet, 70e), E. García, Alba - Ni. González (Balde, 81e), Busquets, Gavi (Puig, 70e) - Dest, Agüero (Coutinho, 41e), Depay. Entraîneur : Sergi Barjuán.



Alavés (4-3-3) : Sivera - Navarro (Aguirregabiria, 20e), Laguardia, Lejeune, Duarte - Moya (M. García, 80e), Loum, Pons (Pina, 62e) - Méndez (Pellistri, 62e), Joselu (M. Sylla, 80e), Rioja. Entraîneur : Javier Calleja.

Une chose est sûre. Non seulement le départ de Ronald Koeman va coûter cher financièrement au Barça , mais le Batave pourra se frotter les mains dans son Zaandam natal d'ici quelques semaines, quand son successeur ramera autant que lui en pleine Méditerranée. Égaux d'un Deportivo Alavés inoffensif (1-1), lesont touché le fond collectivement et une fois de plus endormi leur monde, malgré un soupçon de réveil après la pause. Et difficile de croire que l'aura de Xavi ou les méninges d'un technicien anobli soit en mesure de changer le cours d'une saison dont les méandres s'annoncent historiquement médiocres.Maître autoritaire de la sphère, à hauteur de 71% dans le premier acte, le Barça n'obtient sa première ébauche d'occasion qu'à la 18minute, lorsqu'Eric García s'élève sur corner et permet (un peu) à Sivera de sortir de sa torpeur. Désireux d'inscrire son deuxième but avec l'ancien ogre catalan, leAgüero y va de son pétard peu après (23) mais l'effet d'optique cause en sa défaveur : ça passe loin, très loin. Passive à souhait, l'arrière-gardes'effrite dans l'alignement, pour laisser Méndez claquer sa tête à côté, après avoir pris le meilleur sur le jeune Nico González (30). Devant également niveau fautes (sept à deux), Barcelone voit Agüero sortir à cause de problèmes respiratoires, alors que Depay - excentré et discret - enroule timidement (45).Visiblement bousculés à la période, les hommes de Sergi Barjuán décident de faire illusion au retour des vestiaires. Réaxé après la sortie d'Agüero, Memphis Depay fait parler le talent : son enroulé côté opposé fait mouche (). Alors lancé, le Barça ? Raté ! Rioja repeint la façade des locaux sur 25 mètres, combine avec Joselu avant d'effacer Ter Stegen sur un crochet court plein de sang froid (). Gavi pense lui répondre après un numéro pour contourner Loum et coucher Laguardia, mais le piqué de Memphis ne fructifie pas une des rares actions faisant écho au Barça d'antan (59). En essayant d'emballer le match, l'ancien Lyonnais loupe son face-à-face avec Sivera dans la foulée (60). Les gamins Balde et Ezzalzouli rentrent pour forcer le destin et dans un dernier soupir, Coutinho expédie son coup franc mal dosé et mal placé au-dessus de la transversale (84). Les dés sont jetés, Alavés se permet de ne pas suer dans le temps additionnel et repart avec un point travaillé au goût de succès. Neuvième, le Barça voit les premières places s'éloigner de plus en plus.