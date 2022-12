Un SDF de 23 ans a élu domicile à Bollaert avant de le cambrioler

BB

Certains n'attendent pas la reprise du championnat pour mettre de l'ambiance dans les stades.C'est ce que rapporte cet article de. L'ambianceur en question est un homme sans domicile fixe de 23 ans, qui a trouvé le moyen d'égayer ses soirées de décembre. Le 2 décembre dernier, peu après minuit, l'homme s'introduit pour la première fois dans l'enceinte des Sang et Or. L'homme pique des bouteilles de champagne dans la loge VIP, avant de passer au volant d'une voiturette électrique garée près de la pelouse. Décidé à s'amuser, il utilise le véhicule pour se lancer dans un rodéo effréné sur la pelouse, façon Ribéry en 2007, mais en plus écolo. Captée par les caméras, la scène se conclut de la plus étrange des manières. Le jeune homme décide de laisser sa trace à sa façon, en déféquant sur le PC sécurité du stade. Tout simplement.Mais ce n'est pas tout : l'homme revient quelques jours plus tard. Cette fois, fini de rigoler. Accompagné d'un complice, il dévalise les abords du stade, volant pas moins de sept frigos, des centaines de litres d'huile de friture, des boissons, et même des transpalettes. Oui, des transpalettes. L'entreprise Dupont Restauration, prestataire du RC Lens, dénonce un préjudice estimé à 14 000 euros. Un individu a finalement été interpelé le 15 décembre dernier, avec son complice, et a reconnu les faits. Ils avaient écoulé leur stock d'huile de friture à de nombreux petits commerces, leurs gérants sont donc désormais poursuivi pour recel.Qui a dit qu'il n'y avait rien à faire la nuit à Lens?