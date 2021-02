Un petit OL enchaîne à Dijon

Dijon (4-3-3) : Racioppi - Chafik, Ecuele Manga, Coulibaly, Ngonda - Diop (Celina, 59e), Ndong, Lautoa (Marié,81e) - Dina Ebimbe (Boey, 85e), Konaté (Balde, 59e), Sammaritano (Chouiar, 59e). Entraîneur : David Linarès.



Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet (De Sciglio, 46e) - Paquetá, Bruno Guimarães (Thiago Mendes, 63e), Aouar (Caqueret, 76e) - Toko Ekambi (Slimani, 76e), Depay, Kadewere. Entraîneur : Rudi Garcia.

Service minimum, pour les Gones.Mis sous pression par les Dogues, vainqueurs de Bordeaux deux heures plus tôt , les Lyonnais ne sont pas passés loin de la correctionnelle à Gaston-Gérard, où Dijon est toujours à la recherche d'une première victoire à domicile cette saison. Trois jours après avoir fait belle impression à Lille , les Dijonnais ont été asphyxiés par les hommes de Rudi Garcia dans les vingt premières minutes. Une domination lyonnaise récompensée par une nouvelle régalade du maestro Lucas Paquetá, à la conclusion d'un service parfait de Karl Toko Ekambi. Et puis, plus rien ou presque côté lyonnais. Le Lyon en mode rouleau compresseur est rentré aux vestiaires pour laisser place au Lyon dominé et fragile. Piqués par l'ouverture du score, les coéquipiers de Frédéric Sammaritano ont installé la tente devant le but d'Anthony Lopes, sans pour autant être efficaces.Entre deux glissades et passes manquées, les acteurs ont tout de même offert quelques belles galettes. À l'image d'Anthony Racioppi, auteur d'un arrêt monstrueux sur sa ligne après une tête de Memphis Depay dès le retour des vestiaires (49) et d'une belle manchette sur une frappe d'Houssem Aouar (52). Souvent critiqué ces dernières semaines, le portier suisse a maintenu le navire dijonnais à flot. Insuffisant pour stopper la locomotive lyonnaise, qui repart une nouvelle fois avec les trois points dans l'escarcelle. Parfait pour être dans le bon wagon en direction de la Ligue des Champions.En revanche, la moutarde monte au nez des hommes de David Linarès, désormais à quatre points de la ligne de flottaison.