Un joueur d’Elche signe déjà l’immanquable raté de la saison

Video Gag s’est positionné pour acheter les droits.Pere Milla a surement connu meilleure soirée. Titularisé dans l’attaque d’Elche ce lundi soir, il a eu l’occasion de faire gagner les siens contre Bilbao. 38minute, après un long travail côté droit, le ballon arrive sur un coéquipier démarqué à gauche de la surface. Bien inspiré, il téléguide son centre vers Milla, seul à deux mètres du but vide. Mais l’Espagnol foire complètement son plat du pied qui, en plus de ne pas filer dans les cages, débaroulait en sortie de but.Son entraîneur peut grimacer et se prendre la tête à deux mains, Elche a manqué l’occasion de prendre trois points, et n’est rentré qu’avec le nul (0-0). Remplacé en deuxième période par l’ancien monégasque Guido Carillo, Milla a rendu une copie bien tâche : aucun tir cadré, seize ballons touchés, six perdus et deux petits duels remportés sur sept. Son premier but en Liga, ce sera pour une autre fois.Moins adroit que Roger, Milla.