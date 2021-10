Un but d'anthologie marqué par Plymouth Argyle en D3 anglaise

AB

Dire que les conditions météorologiques étaient exécrables lors de la rencontre de League One entre Plymouth Argyle et Bolton reste un doux euphémisme. Mais aux yeux d'un arbitre britannique, ça joue, évidemment, malgré les trombes d'eau. Qu'à cela ne tienne. Ce n'est pas l'équipe à domicile qui va s'en plaindre puisque le Plymouth AFC l'a emporté largement sur le score de 3-0. Et ce notamment grâce à un but trèsAprès une sortie hasardeuse du gardien de Bolton, l'un des joueurs de Plymouth se retrouve seul au 16,50m face au but vide. Sauf que le terrain détrempé lui joue des tours et la balle se stoppe net. Fort heureusement un de ses coéquipiers récupère la gonfle pour poursuivre l'action mais il est victime de la même fourberie. Pas grave : un troisième larron déboule pour finir le travail par une grosse mine en lucarne. Ryan Broom s'empare du ballon et résiste au retour des défenseurs pour inscrire ce pion tombé du ciel.Un sens du collectif poussé jusqu'au ventriglisse ensuite,