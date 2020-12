Ce fut bref, mais intense. Téléfoot, la chaîne du foot, c'est déjà terminé. Tu as de la chance (ou pas), tu avais décidé de t'abonner, et donc, tu pourras en parler aux futures générations. Tu sais que tu as connu la chaîne Téléfoot quand...

Par la rédaction de sofoot.com

... on t'a demandé de payer 25 euros par mois pour regarder la Ligue 1 et la Ligue 2. Et tu as logiquement dit non.... on est revenu te voir quelques semaines plus tard en t'expliquant qu'il y aurait aussi la Ligue des champions. Et là, tu as dit oui.... en revanche, le jour de la reprise de la C1, tu as découvert que ton offre 100% numérique à 15 balles n'incluait que la Ligue 1 et la Ligue 2. Foutus petits caractères.... peut-être même que tu as souscrit à un abonnement box ET un abonnement smartphone juste parce que tu as mal lu les consignes. Oui, tu es aussi un bolosse dans cette histoire.... tu as pris un abonnement avec engagement d'un an pour une chaîne qui a duré six mois. Bien vu.... tu es retombé amoureux de Christophe Jallet, Benjamin Nivet et Mathieu Bodmer.... d'ailleurs, Mathieu Bodmer a un vrai look de concessionnaire automobile quand il porte la cravate.... tu ne peux pas t'empêcher de rajouter "LA chaîne du foot" à chaque fois que tu prononces son nom, même six mois plus tard.... tu as une Smart TV Android... ah bah non, du coup.... le seul Night club ouvert en France était tenu par Marine Marck et Pierre Nigay.... tu t’es perdu sur des chaînes comme Lucky Jacks.tv, Olympia TV ou Libido TV au moment de chercher les canaux de Téléfoot Stadium.... tu t’es ditOui tu es un peu altermondialiste, mais tu avais quand même bien mal au cul chaque dimanche soir...... tu as entendu des commentateurs répéter que la triplette offensive du FC Metz était 100% Génération Foot. Sachez-le : Opa Nguette vient de Mantes-la-Jolie.... tu commençais tout juste à apprécier la doublette Smaïl Bouabdellah-Benoît Cheyrou.... tu te demandes s’ils vont quand même continuer à passer leurs week-ends ensemble, une fois la chaîne fermée.... tu as une pensée pour Vincent Hognon qui a eu le temps en quelques mois de dire au revoir à ses deux employeurs : le FC Metz et Mediapro.... tu as déjà vu en direct le meilleur match de la saison : Montpelier-Strasbourg, quelle orgie !... dans dix ans, tu demanderas. Évidemment, personne ne sauras de qui tu parles.... tu as vu plus de pub pour les paris sportifs que de bonnes analyses de foot.... tu attendais les analyses tactiques de l'enfant Kinder Julien Momont comme un gamin devant son calendrier de l'avant.... tu as appris à connaître Jaume Roures.... tu te demandes bien ce que tu vas pouvoir offrir à ton daron pour Noël à présent que l'offre couplée Téléfoot+ Netflix n'est plus d'actualité.... tu t'es renseigné sur ce qu'était l'IPTV... puis, tu as craqué pour un abonnement IPTV... les interventions loufoques de Paga t'ont presque manqué le dimanche soir. Presque.... tu as été totalement sobre pendant un MultiLigue 1. Et c'était même très bien.... tu découvrais chaque dimanche qu'il y avait un match de Ligue 1 à 13 heures.... tu n'as pas vu Toulouse perdre un match de L1.... tu as vu Anne-Laure Bonnet croire qu'elle était encore sur beIN Sport. En fait, elle était juste dans un traquenard.... tu as revu Alain Perrin. Et c'était bien.... tu es devenu un Dall’Oglista.... tu as repensé à la 5 de Berlusconni.... tu es tombé sur le multivintage un jeudi soir et tu as vu le jeune Djibril Cissé claquer un quadruplé sur la pelouse du Stade rennais. Foutue nostalgie.... tu as plusieurs fois eu un messageet tu n’as donc pas pu voir ton match, alors que tu es absolument seul à utiliser ton compte.... tu as dû appeler douze fois le service client car ton écran était tout noir quand tu lançais la chaîne...... et douze fois, le problème n’a pas été résolu.... tu as pu regarder la première mi-temps de ton club, avant d’être contraint de suivre la deuxième via des alertes Flashscore.... tu as regardé un match complet sans commentateurs.... tu n'as jamais pu regarder Téléfoot dans un bar, putain de confinement.... tu te rappelles tous ces tweets de journalistes qui annonçaient qu'ils passaient de beIN à Téléfoot.... tu as appris à reconnaître leur logo dans les liens de streaming... tu as aperçu Jules Koundé faire des palettes tactiques... de lui-même.... tu y as vu Maxime Brigand.... les blagues de Paul de Saint-Sernin vont te manquer.... en fait, non.... tu ne verras plus les commentateurs comme Julien Brun se faire couper dans leur fin de direct pour de la publicité. Vers le retour du respect ?... au fond, il n'y a qu'un seul Téléfoot.