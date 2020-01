Tu sais que t’as suivi la décennie de foot en Coupe d’Europe quand…

Tu penses que la Coupe d'Europe est réservée aux clubs espagnols. Tu as vu les clubs français être la risée de l'Europe. Tu as vu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi enchaîner les buts. Bref, tu as bien suivi la décennie de foot en Coupe d'Europe quand...

53

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Par Nicolas Jucha et Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... tu connais tous les muscles présents sur le buste de Cristiano Ronaldo.... tu sais écrire Dnipro Dnipropetrovsk.... tu as vu deux clubs français s’affronter en quarts de finale de Ligue des champions.... tu sais que Samuel Eto’o est un meilleur latéral gauche que Jordi Alba.... tu as vu Álvaro Morata rappeler au Real Madrid la théorie des joueurs qui marquent face à leur ancien club.... tu sais que le tibia de Demba Ba est capable de marquer des buts.... tu sais que Sergio Ramos est un briseur de rêves.... tu voudrais que la C3 se surnomme la Ligue Europa Radamel Falcao.... ou alors l’Europa Sevilla League.... tu as sincèrement pensé que le PSG allait gagner la Ligue des champions après en avoir passé 4 au Barça.... tu cherches encore le ballon du tir au but de Sergio Ramos.... tu es admiratif devant les aptitudes linguistiques d'Anne-Laure Bonnet.... tu as vu le PSG passer les huitièmes de finale de Ligue des champions.... en revanche tu ne les as jamais vus passer les quarts.... tu sais que recevoir en finale n’est pas gage de victoire. N’est-ce pas le Bayern Munich ?... tu as entendu Patrice Évra expliquer que les joueurs de Manchester United étaient en retard pubertaire.... tu as progressé en espagnol, tu sais dire... tu aurais bien aimé qu'un défenseur néerlandais ou un attaquant sénégalais remportent le Ballon d’or 2019.... tu sais qu’il ne faut jamais sous-estimer le FC Bâle.... tu as vu Brandão éliminer l’Inter avec un enchaînement contrôle du dos-frappe du gauche.... tu as vu Marcelo Bielsa donner des leçons à toute l’Europe. Avant de perdre en finale contre l’Atlético.... tu as vu Divock Origi et Lucas Moura être les héros des demi-finales retour de C1.... tu sais que la malédiction de Béla Guttmann au Benfica Lisbonne est toujours présente.... tu sais qu’un quart de finale retour de Ligue des champions n’est pas le moment idéal pour tester une nouvelle tactique.... tu as vu un gamin de 18 ans répondant au nom de Kylian Mbappé rouler sur Manchester City et le Borussia Dortmund. Avant de subir la loi de Giorgio Chiellini.... tu ne comprends toujours pas comment Wesley Sneijder n’a pas eu le Ballon d’or en 2010.... tu as vu David Luiz se foutre totalement du fait qu’il est de bon ton de ne pas célébrer un but face à son ancien club.... tu as vu le Real Madrid en mauvaise posture face à Wolfsbourg avant que Cristiano Ronaldo ne claque un triplé au retour.... tu as vu la Juventus en mauvaise posture face à l’Atlético avant que Cristiano Ronaldo ne claque un triplé au retour.... tu sais que Robert Lewandowski fait très bien le chiffre 4 avec ses doigts.... tu as vu l’OM tomber dans une poule avec Naples, Arsenal et le Borussia Dortmund.... et terminer avec un vilain 0 pointé.... tu sais placer Žilina sur une carte.... tu te demandes encore si le 7-1 entre Lyon et le Dinamo Zagreb était truqué.... tu as vu Cristiano Ronaldo fouler la pelouse de l'Abbé-Deschamps.... tu sais que les Néerlandais, les Portugais, les Ukrainiens et même les Roumains botteraient plein de culs en Ligue 1.... tu as arrêté de compter les buts de Lionel Messi depuis 2012. Désormais, tu ne comptes que les quintuplés.... tu penses que la Ligue Europa est une compétition qui se joue exclusivement avec des clubs espagnols.... tu sais que les joueurs de l’APOEL Nicosie frappent très bien leurs tirs au but.... tu as vu René Girard respecter l’élégance à la française en dégainant un joli doigt d’honneur.... tu as vu les supporters du Juventus Stadium convaincre Cristiano Ronaldo de signer chez eux en l’applaudissant après son retourné avec le Real Madrid.... tu sais qu’en allemand «» se dit Loris Karius.... tu as perdu toute estime envers Jérôme Boateng après sa chute devant Lionel Messi sur un crochet.... alors que tu aurais défendu de la même façon à sa place.... tu sais qu'Unai Emery roule en Citroën C3.... tu sais que la C3 compte au classement UEFA. Et ce n’est pas le Portugal qui va dire le contraire.... tu t’es dit au moment du but de Cavani : «... avant de rester bouche bée pendant deux heures après le pion de Sergi Roberto.... deux jours même.... deux mois.... OK, deux ans.... tu en as marre des Arsenal-Bayern Munich.... d’autant plus que le résultat est toujours le même avec une défaite des... tu n’as pas été surpris de voir Olivier Giroud terminer 31du Ballon d’or 2019.... tu as vu Gareth Bale mettre un retourné en finale de C1, et personne ne s'en souvient à cause de la bourde de Karius.... tu aimerais qu'Eden Hazard s’occupe de tes adieux.... tu sais que Paul Le Guen ferait un super chanteur d’opéra.... tu as vu Karim Benzema claquer le plus beau dribble de la décennie.... tu as vu Maxwel Cornet claquer un doublé face à Manchester City.... tu sais que Sergio Ramos ne prendra plus volontairement un carton jaune pour être suspendu au match retour.... cela te semble normal de voir Rennes taper le Betis Séville puis Arsenal dans la même année civile, avant de se faire ruiner par Cluj.... Marseille est la seule équipe française que tu as vue en finale.... enfin, sauf si tu joues à FIFA.... tu ne sais toujours pas si, pour Zinédine Zidane, c'est du génie ou la chatte à DD qui est mutualisée.... tu as vu Gianluigi Buffon s’énerver au point d’insulter un arbitre.... tu ne t'es toujours pas remis de ce but de Taison. But de la décennie en Coupe d'Europe ?... tu sais que le Barça a un problème avec les corners défensifs.... tu as vu le RB Salzbourg galérer à passer ces foutus tours de barrage.... tu sais que la technique de Jan Oblak qui consiste à rester au milieu sans plonger sur un tir au but ne fonctionne pas.... tu sais que le Père Noël existe. Il s'appelle Pep Guardiola. Lionel Messi, Xavi Hernández et Andrés Iniesta sont ses lutins.... de colère, tu as passé tes nerfs sur le gentil cochon d'Inde de ton fils, 4 ans et demi, à l'automne 2018. C'était lors de la première soirée européenne retransmise par RMC Sports.... tu pourras dire à tes petits-enfants que tu étais là, le 8 mai 2019, quand Christophe Dugarry a évalué le niveau de Lucas Moura.... tu n’es pas près d’oublier la doublette Sergio Agüero-Diego Forlán.... tu te demandes ce qu’aurait fait Porto s’ils avaient été qualifié en C1 lors de la saison 2010-2011. Car la C3 était bien trop facile pour eux.... tu n’as pas attendu la C1 pour découvrir l’Ajax Amsterdam. La C3 était là pour te faire découvrir Hakim Ziyech, André Onana, Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong.... tu te demandes quand tu reverras une équipe française remporter un trophée.... ou passer la phase de poules en Ligue Europa, ce serait déjà ça.... tu as misé ton PEL sur une qualification du Borussia Dortmund en quarts de finale cette saison.... la Coupe des coupes te manque.... pourtant, tu n'as pas du tout hâte que l'on introduise cette troisième Coupe d'Europe. Avec des affiches entre le 12du championnat néerlandais contre le 6du championnat letton.