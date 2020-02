Troyes prend trois points et le derby face à l'AJA

Troyes (4-2-3-1) : Gallon - Raveloson, Giraudon, Salmier, Muzalimoja Mambo (Souaré, 73e) - Tardieu, Barthelmé, Kouamé, Chambost, Tchimbembé (Sacko, 79e) - Bédia (Darbion, 82e). Entraîneur : Laurent Battles.



AJA (4-2-3-1) : Michel - Arcus, Coeff, Souprayen, Bernard - Touré, Bellugou, Barreto (Le Bihan, 61e), Sakhi (Sylvestre, 76e), Dugimont (Adéoti, 54e) - Ngando. Entraîneur : Jean-Marc Furlan.

JD

La Champagne est bleu et blanc.Et malheureusement pour l'AJA, ce n'est pas la version auxerroise de ce duo de couleurs. Venus en masse au Stade de l'Aube, les supporters ajaïstes sont repartis la queue entre les jambes et manquent de remonter à la dixième place.Il y avait du monde dans le parcage visiteurs : à l'invitation du président de l'AJ Auxerre, pas moins de neuf bus avaient effectué les 70 kilomètres pour ce derby qui fut jadis un classique de la Ligue 1. Hélas, malgré leur nette domination en première période, les hommes de Jean-Marc Furlan repartent au vestiaire menés par des Troyens ultra-réalistes. Du gauche, Tchimbembé trompe Mathieu Michel à la demi-heure de jeu, avant que Bédia ne fasse le break sur un copier-coller. Deux frappes cadrées, deux buts, l'addition est virile, mais correcte. La réduction du score, signée Ngando juste avant la pause est gâchée, par l'expulsion de Birama Touré, renvoyé à la douche par M. Gaillouste, à la suite d'une altercation avec Giraudon.Au retour des vestiaires, l'AJA tente de résister vaille que vaille, mais Tchimbembé, bien trouvé par Barthelmé, parvient à lober Michel avec une volée qui permet à l'ESTAC de refaire le break. En dehors d'un poteau signé Adéoti à la toute fin du match, Auxerre ne sera jamais parvenu à vraiment se montrer dangereux pour inverser la tendance et s'incline presque logiquement. Belle opération de Troyes qui en profite pour remonter à la quatrième place et s'impose un peu plus dans la course au barrage.