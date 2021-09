Trois des quatre joueurs les mieux payés au monde jouent au PSG

The world's ten highest-paid soccer players are expected to collect pre-tax earnings of $585 million this season, up from last year's $570 million.The top two entrants, though, won't surprise you. https://t.co/mIjWVyzj0c — Forbes (@Forbes) September 21, 2021

Pas sûr que ça compte au palmarès.Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Le PSG signe un joli tir groupé entre la deuxième et la quatrième place du classement des footeux les mieux payés avant taxes en 2021 selon Forbes . Une position qui vient récompenser des chèques généreux (ou complètement fous, c’est selon) : 75 millions de dollars pour Messi et Neymar, et 28 patates pour Kyky. 178 millions de dollars en tout, soit un poil moins de 150 millions d’euros. Un record du monde qui aurait pu être bien plus élevé si le génie français n’avait pas refusé de prolonger à prix d’or cet été.De retour tout en haut du classement, Cristiano Ronaldo n’a pourtant pas le plus gros revenu direct, avec « seulement » 70 millions de dollars de salaire et bonus. Mais il compense avec des revenus commerciaux de maboul entre Nike, Herbalife, Clear et sa marque CR7, qui font monter la déclaration d’imposition à 125M$. De quoi être le premier sportif à taper le milliard de revenus sur une carrière. Suivent au classement Salah, Lewandowski, Iniesta, Pogba, Bale et Hazard.Comme l’impression que le Real est le dindon de la farce.