Tournoi de France : les Bleues affronteront les Pays-Bas, le Brésil et la Finlande

De quoi bien attaquer 2022.Les Bleues de Corinne Diacre vont avoir un programme chargé avant le début de l'Euro 2022 en Angleterre l'été prochain : le Brésil (7au classement FIFA), les Pays-Bas (4et champions d'Europe 2017) et la Finlande (25) seront les adversaires des Françaises pour la deuxième édition du Tournoi de France, un événement que se jouera à la fin du mois de février à Caen et au Havre.L'année dernière, les Bleues avaient dû se contenter d'un double affrontement contre la Suisse pour remplacer une édition 2021 annulée en raison de la Covid-19 et du désistement de la Norvège et de l'Islande. En 2020, les Pays-Bas et le Brésil étaient déjà de la partie pour la première édition, rejointes par le Canada. Cette fois-ci, on espère que le tournoi aura bien lieu.Quelques petites victoire histoire de se mettre en jambes avant la vraie compétition.