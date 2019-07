Top 100 : CSC inoubliables (de 80 à 71)

#71: Aziz Bouhaddouz - 2018

Maroc-Iran (0-1), Coupe du monde, 15 juin 2018

Retour Suite

Débarqué en Russie avec l’objectif de secouer son monde, Carlos Queiroz, sélectionneur de l’Iran, a les yeux qui explosent : « Je ne suis pas Superman, personne n’est Superman. Nous, on veut juste créer des super-résultats. Notre devoir, c’est de lutter contre nos chances et de transformer l’impossible en possible. Si on a une minute, une seconde, qui représente une possibilité de gagner la rencontre, on la saisira... » Voilà 20 piges que l’Iran attendait une victoire en Coupe du monde, et la voilà qui arrive. Le 15 juin 2018, la Team Melli cogne le Maroc sur le gong du premier match. L’impossible est devenu possible grâce à un décollage parfait d’Aziz Bouhaddouz, auteur d’une tête plongeante folle à la dernière seconde. Et c’est qui le lion maintenant ?