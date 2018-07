Saint-Denis, un mois et deux jours

Oui, devant leur télé, ils ont bien entendu : Thierry Roland rendra l’antenne par le classique « À vous Boulogne » , mais l’ouvre avec un « en direct de Saint-Denis » , et non de Paris. Une fierté pour cette ville, habituellement étiquetée poubelle dangereuse du 93, mais qui l’espace d’un gros mois de 1998, a fait la fête comme jamais.

Le gardiennage du chantier du Stade de France et les portraits de Zidane sur les vitres

Portes ouvertes en finale

Par Ronan Boscher et Florian Lefèvre

Tous propos recueillis par FL et RB.

Saint-Denis, une banlieue soufflée par «» , rappe NTM dans, en 1998. Didier Morville et Bruno Lopes , Dionysiens de naissance, se suspendent même à cette question : «» L’incendie a beau couver, 1998 portera pour Saint-Denis l’habit du pompier. Paris lui a proposé ce qu’elle sait faire de mieux : accueillir le monde. Le plus grand et plus récent stade du pays, à 420 millions d’euros, est à Saint-Denis. Patrick Braouezec, maire communiste de la ville, a même conditionné la construction de celui que les plans appelaient encore Grand Stade, à d’autres aménagements de son territoire : couverture de l’autoroute traversant la ville, deux gares RER, un métro prolongé jusqu’à l’université, ou une passerelle au-dessus du canal entre la cité des Francs-Moisins et le stade de 80 000 places. Un amical France Espagne inaugure le Stade de France , sur une pelouse gelée et bosselée, sur laquelle Liane Foly s’était congelée en lever de rideau. Peu importe : Saint-Denis est enfin invité au banquet, celui du Mondial 1998. Courant juin et juillet, le SDF est le vaisseau amiral de la compétition : 9 rencontres, match d’ouverture et finale inclus. Non, ce n’est peut-être pas le bon moment pour foutre le feu.Il y a comme une opportunité. Jean, 23 ans, la saisit et trouve un job de chauffeur privé, grâce au bouche-à-oreille, très efficace en ville. M. le maire fait aussi le relais auprès du consortium du SDF, dès 1993, pour trois jeunes de Saint-Denis qui veulent sécuriser le chantier du stade via leur nouvelle société de gardiennage. La société locale S3G gère depuis le gardiennage de Clairefontaine, de la FFF et toujours du Stade de France . «» , félicite l’édile. Dans les rues, ça vend de la canette, de la frite et de la merguez un peu partout. Tous les commerçants veulent en être. «» , se marre Sami Ameziane, qui sera connu sous le pseudo de Comte de Bouderbala. La ville organise une Coupe du monde des banlieues. Le 20 juin, par la « Carnavalcade » , elle éclipse même la parade des géants de Paris, qui avait gêné toute la France le 9 juin. 100 000 personnes dans les rues, soit l’équivalent de sa population, accompagnent le défilé de chars. «» , appuie Fabien Marsaud,Grand Corps Malade.Saint-Denis découvre surtout les fans adverses, comme la légendaire descente des Écossais. Les kilts improvisent avant le match d’ouverture une partie contre les jeunes du coin, sur la place de la Mairie. Même terrain de jeu trois jours plus tard, avant Hollande- Belgique , pour un sport nouveau : le lancer de mariée. «, rejoue Braouezec.» À partir du quart France Italie , comme dans tout le pays, la machine s’emballe. Les Dionysiens consoleront même lesde laavec quelques verres. «» , précise Thomas, en bas d’une tour des Francs-Moisins. La victoire française contre la Croatie sera le climax dionysien. «, rigole l'édile.» Puis vient le 12 juillet. À trente minutes du coup de sifflet final, les employés de S3G sentent sans doute que le moment historique va se jouer derrière les murs du SDF. Fabien Marsaud, présent en tribunes, voit les escaliers se noircir : « Jorge , Portugais, la cinquantaine, se posera lui une autre question : «