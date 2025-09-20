Troyes écrase Guingamp, Montpellier fait le boulot contre Bastia

Quand Savanier va, Montpellier va.

Après deux matchs nuls à la Mosson, Montpellier a enfin gagné à la maison face à Bastia (2-0), seule équipe de Ligue 2 à ne pas encore avoir remporté la moindre rencontre cette saison.

Après un été remuant, Téji Savanier était titulaire pour la première fois de la saison. Et il n’a pas fait les choses à moitié, faisant la différence comme souvent sur coup de pied arrêté avec sa patte droite toujours aussi magique. Il y a d’abord eu ce coup franc repris de la tête par Christopher Jullien (1-0, 10e). Puis ce corner lors duquel Alexandre Mendy a doublé la marque en renard des surfaces (2-0, 18e). Les hommes de Zoumana Camara auraient même pu s’offrir un plus large succès mais ils se contenteront de ce résultat. Tout comme le public de la Mosson qui n’avait pas connu le goût de la victoire depuis plusieurs mois.

Dans le même temps, Troyes n’a pas fait le moindre cadeau à Guingamp et s’avance comme un candidat sérieux à la montée en Ligue 1. Un succès 5-2 qui permet aux Troyens de revenir à hauteur du Red Star, actuel leader du championnat.

La Ligue 2 va encore être passionnante cette saison.

Montpellier 2-0 Bastia

Buts : Jullien (10e) et Mendy (18e) pour Montpellier

Troyes 5-2 Guingamp

Buts : Diop (24e), Boura (27e), Assoumou (38e), Ifnaoui (53e) et El Idrissy (80e) pour Troyes // Hatchi (4e) et Kielt (84e) pour Guingamp

