S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J6

Troyes écrase Guingamp, Montpellier fait le boulot contre Bastia

SO
Troyes écrase Guingamp, Montpellier fait le boulot contre Bastia

Quand Savanier va, Montpellier va.

Après deux matchs nuls à la Mosson, Montpellier a enfin gagné à la maison face à Bastia (2-0), seule équipe de Ligue 2 à ne pas encore avoir remporté la moindre rencontre cette saison.

Après un été remuant, Téji Savanier était titulaire pour la première fois de la saison. Et il n’a pas fait les choses à moitié, faisant la différence comme souvent sur coup de pied arrêté avec sa patte droite toujours aussi magique. Il y a d’abord eu ce coup franc repris de la tête par Christopher Jullien (1-0, 10e). Puis ce corner lors duquel Alexandre Mendy a doublé la marque en renard des surfaces (2-0, 18e). Les hommes de Zoumana Camara auraient même pu s’offrir un plus large succès mais ils se contenteront de ce résultat. Tout comme le public de la Mosson qui n’avait pas connu le goût de la victoire depuis plusieurs mois.

Dans le même temps, Troyes n’a pas fait le moindre cadeau à Guingamp et s’avance comme un candidat sérieux à la montée en Ligue 1. Un succès 5-2 qui permet aux Troyens de revenir à hauteur du Red Star, actuel leader du championnat.

La Ligue 2 va encore être passionnante cette saison.

  Montpellier 2-0 Bastia

Buts : Jullien (10e) et Mendy (18e) pour Montpellier 

  Troyes 5-2 Guingamp

Buts : Diop (24e), Boura (27e), Assoumou (38e), Ifnaoui (53e) et El Idrissy (80e) pour Troyes // Hatchi (4e) et Kielt (84e) pour Guingamp

Montpellier glace Troyes

SO

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 9j
119
70

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!