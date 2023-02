Montpellier glace Troyes

Troyes 0-1 Montpellier

But : Khazri (90e)

Expulsions : Yade (67e) pour l’ESTAC // Savanier (73e) pour le MHSC

Wahbi le sauveur.

Dans une rencontre sans grand éclat, Montpellier est allé arracher un succès de dernière minute sur la pelouse de Troyes, qui glisse dans la zone rouge (0-1). Ce sont d’abord les Héraultais qui surfent sur leur confiance retrouvée contre Brest la semaine passée pour faire leur loi dans l’Aube. Gallon doit intervenir à plusieurs reprises devant Wahi (20e) ou sur une tête de Jullien (34e), mais Montpellier semble avoir laissé son efficacité dans le sud. Après la pause, l’ESTAC s’en sort très bien quand Nordin trouve la barre de volée (56e).

Et puis peu à peu, les Aubois pointent le bout de leur nez, convaincus de pouvoir aller chercher quelque chose après un mois et demi sans succès. Une fin de partie coupée dans son élan par deux expulsions. Un deuxième avertissement d’abord distribué à Yade pour un tacle non maîtrisé sur Ferri, avant que la semelle de Savanier sur Rony Lopes ne soit jugée trop dangereuse par la VAR. Une nouvelle situation qui profite finalement aux visiteurs et à l’entrant Khazri, buteur de près après une première frappe de Fayad repoussée comme il peut par Gallon (0-1, 90e).

L’effet changement d’entraîneur s’est déjà dissipé dans l’Aube, mais pas dans l’Hérault.

Troyes (3-4-3) : Gallon – Palmer-Brown (Porozo, 46e), Rami (Banhie-Zoukrou, 62e), Salmier – Baldé, Agoume, Chavalerin, Yade – Lopes (Ripart, 72e), Baldé, Odobert. Entraîneur : Patrick Kisnorbo.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla – Ferri, Leroy (Chotard, 46e) – Nordin (Fayad, 79e), Savanier, Maouassa (Khazri, 79e) – Wahi (Germain, 83e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.