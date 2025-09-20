S’abonner au mag
  • Premier League
  • Manchester City

Erling Haaland réalise le pire début de saison de sa carrière en Premier League

Erling Haaland réalise le pire début de saison de sa carrière en Premier League

Le cyborg est rouillé ?

Le classement des buteurs de Premier League est formel : avec 5 buts en 4 rencontres, Erling Haaland est actuellement le meilleur buteur du championnat anglais devant Viktor Gyökeres et Antoine Semenyo (3 pions). Si l’on se fie à cette statistique, on pourrait donc croire que l’attaquant Norvégien est toujours le cyborg qu’il pense être.

Pourtant, une autre statistique est formelle : avec 5 buts en 4 rencontres de championnat, Erling Haaland réalise le pire début de saison de sa carrière en Premier League puisqu’il était déjà à 6 réalisations à ce stade de la compétition lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024 et même à 9 lors de la saison dernière.

Erling Haaland va donc devoir se rattraper face à Arsenal ce dimanche pour prouver qu’à 25 ans il est toujours capable de faire trembler les filets et qu’il n’est pas encore fini.

