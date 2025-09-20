Le cyborg est rouillé ?

Le classement des buteurs de Premier League est formel : avec 5 buts en 4 rencontres, Erling Haaland est actuellement le meilleur buteur du championnat anglais devant Viktor Gyökeres et Antoine Semenyo (3 pions). Si l’on se fie à cette statistique, on pourrait donc croire que l’attaquant Norvégien est toujours le cyborg qu’il pense être.

Pourtant, une autre statistique est formelle : avec 5 buts en 4 rencontres de championnat, Erling Haaland réalise le pire début de saison de sa carrière en Premier League puisqu’il était déjà à 6 réalisations à ce stade de la compétition lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024 et même à 9 lors de la saison dernière.

Erling Haaland va donc devoir se rattraper face à Arsenal ce dimanche pour prouver qu’à 25 ans il est toujours capable de faire trembler les filets et qu’il n’est pas encore fini.

