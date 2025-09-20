Mykhaïlo Mudryk aux JO 2028 en athlétisme ?

Un destin à la Remco Evenepoel ?

À l’image de Remco Evenepoel, de nombreux sportifs ont débuté leur carrière avec un ballon de foot dans les pieds avant de choisir une autre voie et de parfois devenir champion olympique comme le Belge en cyclisme. C’est ce qui pourrait arriver à l’Ukrainien Mykhaïlo Mudryk qui aurait, selon Marca, l’envie de participer aux Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles en athlétisme dans les épreuves de course de vitesse.

Il faut dire que celui qui avait été acheté 70 millions d’euros par Chelsea en 2023 n’a pas d’autres choix que de se tourner vers un autre sport puisqu’il est toujours suspendu depuis décembre 2024 suite à un test positif au melodium. Une suspension qui pourrait durer quatre ans en fonction de la décision du Tribunal Arbitral du Sport. Alors pour s’occuper, Mykhaïlo Mudryk – en contrat avec Chelsea jusqu’en 2031 (!!!!) – travaille sa pointe de vitesse qui a déjà atteint les 36,67 km/h sur un terrain de Premier League. À titre de comparaison, Noah Lyles – champion olympique du 100m à Paris – a atteint 43,6 km/h lors de son 100m victorieux.

Sinon, Mudryk peut toujours participer aux Enhanced Games où le dopage est autorisé.

