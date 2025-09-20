S’abonner au mag
  • Premier League
  • Chelsea

Mykhaïlo Mudryk aux JO 2028 en athlétisme ?

SO
Mykhaïlo Mudryk aux JO 2028 en athlétisme ?

Un destin à la Remco Evenepoel ?

À l’image de Remco Evenepoel, de nombreux sportifs ont débuté leur carrière avec un ballon de foot dans les pieds avant de choisir une autre voie et de parfois devenir champion olympique comme le Belge en cyclisme. C’est ce qui pourrait arriver à l’Ukrainien Mykhaïlo Mudryk qui aurait, selon Marca, l’envie de participer aux Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles en athlétisme dans les épreuves de course de vitesse.

Il faut dire que celui qui avait été acheté 70 millions d’euros par Chelsea en 2023 n’a pas d’autres choix que de se tourner vers un autre sport puisqu’il est toujours suspendu depuis décembre 2024 suite à un test positif au melodium. Une suspension qui pourrait durer quatre ans en fonction de la décision du Tribunal Arbitral du Sport. Alors pour s’occuper, Mykhaïlo Mudryk – en contrat avec Chelsea jusqu’en 2031 (!!!!) – travaille sa pointe de vitesse qui a déjà atteint les 36,67 km/h sur un terrain de Premier League. À titre de comparaison, Noah Lyles – champion olympique du 100m à Paris – a atteint 43,6 km/h lors de son 100m victorieux.

Sinon, Mudryk peut toujours participer aux Enhanced Games où le dopage est autorisé.

Pour Enzo Maresca, Sterling et Disasi n’ont pas le droit de se plaindre

SO

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 9j
119
69

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!