Top 10 : Punchlines de 2019

On a sélectionné les meilleures punchlines de 2019. Sortez le gilet pare-balles, ça défouraille ! Cette année, les bastos ont troué Audrey Pulvar, DC Comics et même la Coupe de la Ligue.

10 - Jean-Michel Aulas

9 - Roberto De Zerbi

"Tu sais comment ça se passe avec une poupée gonflable ? Tu pars avec et puis..."

8 - Zlatan Ibrahimović

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

7 - Coco Basile

"C’est très beau, Paris. Mais c’est difficile pour nous, les Argentins, de vivre à l’étranger. On ne s’y habitue pas."

6 - Gareth Bale

5 - Franck Ribéry

4 - José Mourinho

"C’est ma nature, je suis un homme de club. Mais un homme de beaucoup de clubs."

3 - Patrice Evra

2- Diego Maradona

"C’est quoi le maillot ? Le maillot, tu dois le sentir, la concha de tu madre "

1 - Valence CF

Bonus : Les Paotred du Tarun

La Coupe de la Ligue vit cette saison son baroud d’honneur avant de disparaître. Qui se souvient que l’Olympique Lyonnais a soulevé le trophée en 2001 ? C’était grâce à un but de Patrick Müller au bout de la prolongation en finale face à l’AS Monaco (1-2 a.p.) - la classe ultime étant que Lyon soulève le trophée avec un patch des barres « Lion » sur le maillot. Ingrat, Jean-Michel Aulas a fait pipi sur la coupe en janvier dernier dans… après l’élimination de son équipe de l’édition 18-19 : «Si la vie vous pousse un jour à choisir entre le corps et le cœur, un homme peut vous aiguiller : Roberto De Zerbi. Et il sera alors temps de relire ce passage dans l’interview publiée sur notre site en novembre dernier : «Zlatan a une idée certaine de sa personne et une certaine idée des adieux. Le 13 novembre dernier, il annonçait son départ du Los Angeles Galaxy en postant un photomontage de lui face à la ville californienne, avec ce message : «L’Argentin Coco Basile, 75 ans, reste le seul entraîneur de l’histoire à avoir eu sous ses ordres à la fois Maradona et Messi. Dans un entretien qu’il nous a accordé et à retrouver dans le SO FOOT #167 , il parlait de ses passions : le foot, le whisky et aussi l’hygiène des parties génitales et de l’anus : «Il y a les joueurs qui vont au bras de fer pour se barrer et ceux qui au contraire veulent absolument rester dans leur club, contre la volonté de l’entraîneur et de la direction. C’était le cas de Gareth Bale l’été dernier. «» , aurait-il confié à ses coéquipiers, selon, en mai dernier. Finalement, le Gallois est resté au Real Madrid et il continue de jouer au golf. Un génie.Pour bien commencer 2019, Franck Ribéry s’est envoyé une côte de bœuf chez Salt Bae, le restaurateur/influenceur turc. Mais pas n’importe laquelle : celle-ci était recouverte de feuilles d’or et coutait plusieurs centaines d’euros. En voyant passer l’info, l’ex-directrice éditoriale des, Audrey Pulvar, n’a pas pu s’empêcher de lâcher son tweet démago : «» Sauf que si Audrey Pulvar n’est pas très fan d'une côte de bœuf dorée, elle est quand même très gauche caviar, et ça n’a pas échappé à Francky qui a déterré un dossier (sur le site de, ironiquement) : «Je fais ce que je veux de mon argentL’échange se déroule lors de la première conférence de presse de José Mourinho en tant qu’entraîneur de Tottenham, le 23 novembre dernier :- «jamais, j'aime trop les fans de Chelsea- «D’abord, il y a eu ce tir de sommation sur Instagram après le 8de finale aller remporté 2-0 par le PSG à Old Trafford : «Champions League winner» Puis, il y a eu le match retour au Parc des Princes et la qualification arrachée par Manchester United à la 94minute (1-3). Posé à l’arrière d’une berline, l’Uncle Pat’ a sorti la sulfateuse : «Au bout d’un parcours branlant, l’Argentine a atteint les demi-finales de la Copa América 2019. Complètement défoncé, Diego Maradona avait sorti sa plus belle analyse tactique sur la chaîne argentine TyC Sports après la défaite decontre la Colombie (0-2) au premier tour : «concha de tu madreEn mars dernier, la firme DC Comics, maison d’édition qui publie notamment les aventures de Batman, a déposé une plainte contre Valence CF , dont le blason du centenaire est beaucoup trop proche, selon eux, du logo du Chevalier Noir. Du côté des, pas question d’allumer les projecteurs pour implorer la rescousse d’un justicier : interrogé par le pure player, un officiel du club espagnol a sorti son joker : «La scène se déroule au bord du terrain lors du derby des Chapelles, à l’occasion du Vrai Foot Day, la journée dédiée au foot amateur. Au micro, Gwenaël, le secrétaire adjoint et CM de la Chap’ du Morbihan, présente la fiche technique de Maël Kervarrec, défenseur central de son club : «