Tarragone annule le transfert d’un joueur qui avait insulté la Catalogne

On rigole pas avec ça.

« Je chie sur les morts des Catalans ». Cette phrase a coûté son transfert à José Manuel Calderón. Le Club Gimnàstic de Tarragona, club de troisième division espagnole, avait pourtant annoncé la signature du latéral formé au Bétis ce mardi en début d’après-midi. Quatre heures plus tard, le club catalan indique dans un communiqué avoir « décidé de ne pas officialiser la signature précédemment annoncée de José Manuel Calderón ». Une volte-face express.

Une question de respect

José Manuel Calderón aurait sûrement dû se taire après la victoire de son ancienne équipe face au Barça B en juin 2024. Córdoba venait de gagner 2-1 contre la réserve blaugrana, synonyme de promotion en seconde division, quand l’Espagnol de 25 ans a décidé de lancer petit un live Instagram dans le bus de l’équipe. En pleine euphorie et verre à la main, l’homonyme du basketteur lâche la phrase fatidique aux yeux de tous les internautes.

Un an plus tard, et à l’issue de son contrat avec Córdoba, les paroles de José Manuel Calderón ressortent à l’annonce de sa signature en Catalogne. Les supporters de Tarragone sont furieux et, sous la pression populaire, le club décide d’annuler sa venue. « Le club, qui représente une ville et des supporters fiers de son histoire, de son identité et de ses valeurs, estime que toute recrue doit être alignée sur le respect, l’unité et la responsabilité sociale qui nous caractérisent », précise le communiqué.

Le Stade rennais devrait en prendre de la graine.

