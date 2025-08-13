S’abonner au mag
  • Espagne
  • Tarragone

Tarragone annule le transfert d’un joueur qui avait insulté la Catalogne

ARM
Tarragone annule le transfert d’un joueur qui avait insulté la Catalogne

On rigole pas avec ça.

« Je chie sur les morts des Catalans ». Cette phrase a coûté son transfert à José Manuel Calderón. Le Club Gimnàstic de Tarragona, club de troisième division espagnole, avait pourtant annoncé la signature du latéral formé au Bétis ce mardi en début d’après-midi. Quatre heures plus tard, le club catalan indique dans un communiqué avoir « décidé de ne pas officialiser la signature précédemment annoncée de José Manuel Calderón ». Une volte-face express.

Une question de respect

José Manuel Calderón aurait sûrement dû se taire après la victoire de son ancienne équipe face au Barça B en juin 2024. Córdoba venait de gagner 2-1 contre la réserve blaugrana, synonyme de promotion en seconde division, quand l’Espagnol de 25 ans a décidé de lancer petit un live Instagram dans le bus de l’équipe. En pleine euphorie et verre à la main, l’homonyme du basketteur lâche la phrase fatidique aux yeux de tous les internautes.

Un an plus tard, et à l’issue de son contrat avec Córdoba, les paroles de José Manuel Calderón ressortent à l’annonce de sa signature en Catalogne. Les supporters de Tarragone sont furieux et, sous la pression populaire, le club décide d’annuler sa venue. « Le club, qui représente une ville et des supporters fiers de son histoire, de son identité et de ses valeurs, estime que toute recrue doit être alignée sur le respect, l’unité et la responsabilité sociale qui nous caractérisent », précise le communiqué.

Le Stade rennais devrait en prendre de la graine.

Un arbitre espagnol accusé d’avoir truqué un barrage de promotion

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 21h
137
185

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine