S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Clinton Mata prolonge à l'OL

RFP
Clinton Mata prolonge à l'OL

Hakuna Mata.

Une cure d’austérité, mais quand même un peu de stabilité. Après avoir dépensé plus de trente millions d’euros lors de ce mercato, les rescapés de la DNCG poursuivent leur mercato. Adam Karabec vient à peine d’arriver que les Lyonnais ont décidé de sécuriser l’un des joueurs réguliers sur les dernières saisons.

Un repère pour les plus jeunes

À 32 piges, Clinton Mata a prolongé de deux ans son contrat. Une bonne nouvelle pour des Lyonnais qui n’ont recruté qu’un défenseur cet été après le départ de Duje Ćaleta-Car à la Real Sociedad.

Post Instagram Voir sur instagram.com

« Solide sur le terrain, précieux en dehors, Clinton Mata s’est affirmé comme un repère pour les plus jeunes, incarnant les valeurs de rigueur et d’exigence attendues à ce niveau », a affirmé l’OL dans son communiqué. Une phrase bien complète digne d’un bulletin de classe avec les félicitations pour le petit Clinton qui pourrait se retrouver titulaire en défense centrale aux cotés de Moussa Niakhaté.

Rassurés, les Gones ?

Nouvelle recrue pour Lyon

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 17h
137
190

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine