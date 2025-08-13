Clinton Mata prolonge à l'OL

Hakuna Mata.

Une cure d’austérité, mais quand même un peu de stabilité. Après avoir dépensé plus de trente millions d’euros lors de ce mercato, les rescapés de la DNCG poursuivent leur mercato. Adam Karabec vient à peine d’arriver que les Lyonnais ont décidé de sécuriser l’un des joueurs réguliers sur les dernières saisons.

Un repère pour les plus jeunes

À 32 piges, Clinton Mata a prolongé de deux ans son contrat. Une bonne nouvelle pour des Lyonnais qui n’ont recruté qu’un défenseur cet été après le départ de Duje Ćaleta-Car à la Real Sociedad.

« Solide sur le terrain, précieux en dehors, Clinton Mata s’est affirmé comme un repère pour les plus jeunes, incarnant les valeurs de rigueur et d’exigence attendues à ce niveau », a affirmé l’OL dans son communiqué. Une phrase bien complète digne d’un bulletin de classe avec les félicitations pour le petit Clinton qui pourrait se retrouver titulaire en défense centrale aux cotés de Moussa Niakhaté.

Rassurés, les Gones ?

