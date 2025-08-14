S’abonner au mag
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)

Luis Enrique : « J'espère beaucoup plus de mes joueurs »

TB
Luis Enrique : « J'espère beaucoup plus de mes joueurs »

Le sérieux avant les émotions.

Ravi d’avoir vu son équipe renverser Tottenham alors que tout semblait perdu pour s’offrir la Supercoupe d’Europe, Luis Enrique n’a pas souhaité sur-analyser la prestation du PSG. Et reste conscient que ses joueurs doivent encore monter en puissance, une semaine seulement après avoir repris le chemin de l’entraînement. « Je pense que c’est difficile de parler de ce match parce qu’on s’est entraîné cinq ou six  jours. C’est incroyable, nos supporters sont là tout le temps, peu importent les résultats, et soutiennent l’équipe. Pour nous, c’est important de gagner ce trophée et de l’offrir à nos supporters », a confié le tacticien espagnol au micro de Canal+.

L’entraîneur parisien s’est également confié sur le rapport de force du match, longtemps dominé par les Spurs, avant une dernière demi-heure à l’avantage des siens et ces deux buts arrivés au moment où l’on ne les attendait plus. « Je pense que Tottenham a joué un très bon match, a-t-il affirmé. Ils sont plus forts que nous, parce que nous, on était dans une situation très difficile. On a eu la capacité de lutter jusqu’à la fin du match et, je ne sais pas si c’est juste mais c’est comme ça le football. On doit s’améliorer encore. J’espère beaucoup plus de mes joueurs, toujours plus. »

Imaginez de quoi cette équipe sera capable avec quelques jours d’entraînement supplémentaires.

Gonçalo Ramos annonce qu'il reste au PSG

TB

À lire aussi
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les notes du PSG
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Les notes du PSG

Les notes du PSG

Les notes du PSG
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
22
Revivez PSG - Tottenham (2-2)
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham
Revivez PSG - Tottenham (2-2)

Revivez PSG - Tottenham (2-2)

Revivez PSG - Tottenham (2-2)
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez PSG - Tottenham (2-2)
Revivez PSG - Tottenham (2-2)

Revivez PSG - Tottenham (2-2)

Revivez PSG - Tottenham (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine