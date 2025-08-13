S’abonner au mag
Le PSG avec Doué au milieu et Chevalier dans les buts pour affronter Tottenham

TB
Le PSG avec Doué au milieu et Chevalier dans les buts pour affronter Tottenham

Tout pour l’attaque !

Le PSG retrouve la compétition ce mercredi à Udine, avec au menu la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Un match disputé dans un contexte bien particulier, puisque les Rouge et Bleu n’ont repris que depuis une semaine. Un défi pour lequel Luis Enrique a décidé de titulariser Désiré Doué au milieu, aux côtés de Vitinha et Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz débutant sur le banc. Bradley Barcola accompagne donc Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia dans la ligne offensive.

Derrière, Lucas Chevalier fera ses grands débuts avec le club de la capitale, protégé par une défense classique. Marquinhos et Willian Pacho composeront la charnière, entourés de Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

Le ticket gagnant ?

En direct : PSG - Tottenham (0-0)

TB

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

