À 51 ans, Nassim Akrour raccroche les crampons

Une légende tire sa révérence.

Après plus de 30 ans à ferrailler sur les pelouses de l’Hexagone, Nassim Akrour raccroche les crampons. Passé par Troyes, Istres et bien sûr Grenoble (où il totalise 312 apparitions), l’international algérien (18 capes entre 2001 et 2004) évoluait depuis cinq saisons sous les couleurs de Chambéry, en National 3. L’attaquant avait fêté ses 51 ans le 10 juillet dernier.

Une page se tourne 💙🤍 Nassim Akrour, légende du GF38, raccroche définitivement les crampons après plus de 30 ans dans le haut niveau. Il aura disputé 312 matchs sous les couleurs du club, pour 110 réalisations. Merci pour tout, Nassim. 👏 À jamais Gratiano ! pic.twitter.com/0pBClZTD9O — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) August 13, 2025

Drôle de décision, sachant qu’avec une dizaine d’années supplémentaires, il pouvait directement toucher la retraite à taux plein.

À 50 ans, Nassim Akrour quitte Chambéry après cinq ans de bons et loyaux services