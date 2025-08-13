S’abonner au mag
À 51 ans, Nassim Akrour raccroche les crampons

À 51 ans, Nassim Akrour raccroche les crampons

Une légende tire sa révérence.

Après plus de 30 ans à ferrailler sur les pelouses de l’Hexagone, Nassim Akrour raccroche les crampons. Passé par Troyes, Istres et bien sûr Grenoble (où il totalise 312 apparitions), l’international algérien (18 capes entre 2001 et 2004) évoluait depuis cinq saisons sous les couleurs de Chambéry, en National 3. L’attaquant avait fêté ses 51 ans le 10 juillet dernier.

Drôle de décision, sachant qu’avec une dizaine d’années supplémentaires, il pouvait directement toucher la retraite à taux plein.

À 50 ans, Nassim Akrour quitte Chambéry après cinq ans de bons et loyaux services

