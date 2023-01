Peut-être est-ce la nostalgie d’un foot passé qui est venu nous foudroyer le temps d’un week-end prolongé au lundi soir mais on n’a pas vraiment reconnu notre belle Coupe de France lors de ces 16es de finale. L’impression que les résultats étaient courus d’avance et qu’on a préféré privilégier l’image et les recettes à la compétition. Vous savez, ce côté champêtre du stade d’un club amateur qui déboussole, ce traquenard pour les clubs de Ligue 1 qui n’ont plus aucun repère. On a un peu laissé tout ça de côté. Le FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen (R1) a reçu Angers au stade de la Meinau du voisin RCSA ; Pays de Cassel (R1) a accueilli le PSG chez le Bollaert lensois ; Chambéry (N3) a affronté Lyon au Groupama Stadium, maison… de l’OL. Trois éliminations au bout. Rien ne dit que les résultats auraient été tout autres ailleurs, oui, mais quand même. « Ça donne plus de chance aux pros, confirme Thibaud Martineau, capitaine chambérien. C’est la première ou l’une des premières années où il n’y a pas de surprise, tous les favoris se qualifient. Ça tue peut-être cet esprit de Coupe où le petit peut gagner, comme quand Clermont a perdu à Koenigshoffen en 32es de finale. En 2011, les pros n’avaient pas l’habitude de ces ambiances à Chambéry. » 2011, l’époque où le Chambéry d’un certain David Guion aux manettes se payait Monaco, Sochaux et Brest, trois L1, avant de tomber en quarts face à Angers.

Les pros ont tous leurs repères. C’est différent d’arriver dans une ambiance un peu plus hostile. Thibaud Martineau, joueur de Chambéry

Électricien dans la vraie vie, Martineau relance : « Ça aurait été un match totalement différent si on avait joué sur un terrain d’amateur. Là, finalement, ils sont chez eux. Le terrain accélère vachement. La pelouse, sur laquelle on n’a pas l’habitude de jouer, les avantage. Ils ont tous leurs repères. C’est différent d’arriver dans une ambiance un peu plus hostile. » Alexis Matias, coéquipier à Chambéry, est honnête : « Jouer au Groupama a diminué nos chances. La grosse équipe est dans son confort. Je ne sais pas si ça tue l’esprit, mais ça enlève le charme d’une petite ville ou d’un petit club de pouvoir accueillir les pros dans son stade. Là où les supporters sont très proches, les terrains pas d’aussi bonne qualité. Là, pour nous, il y a peut-être eu un peu d’intimidation d’évoluer dans un gros stade. »

L’expérience d’une vie

Mais les désavantages d’une telle situation s’arrêtent là, finalement. Car à entendre nos témoins, il n’y a absolument aucun regret, bien au contraire. Imaginez un peu : jouer dans les plus grandes enceintes du pays, devant les caméras de beIN Sports et de France 3, ça n’arrive qu’une fois, ou presque, dans la vie de footballeur amateur. « Je ne pense pas qu’on puisse parler de gâchis, admet Mohamed Cherief, capitaine de Koenigshoffen. On aurait plutôt gâché la fête de plusieurs milliers de personnes de ne pas évoluer à la Meinau. 19 000 spectateurs se sont déplacés ! On a pu faire profiter tout le monde. » 6500 Chambériens ont rallié le Groupama Stadium, fait remarquer Alexis Matias, « des gens n’étaient jamais allés dans un si beau stade de leur vie », note-t-il, quand Thibaud Martineau souligne la possibilité pour les bénévoles de profiter d’un instant magique. Ces petites mains qui font la réussite de ce monde amateur ont pu être récompensées l’espace d’un samedi : « D’habitude, ils sont à la buvette, assurent la sécurité, etc. Là, ils ont pu savourer pleinement. Ils n’auraient jamais vécu ça chez nous. Même nos familles et proches… J’ai des amis de Rennes qui sont venus me voir jouer. Je ne suis pas sûr qu’ils auraient fait le déplacement à Chambéry. »

Koenigshoffen a rempli la Meinau.