Éder Militão marque un but de son propre camp, en amical contre Leganés

Des fourmis dans les jambes.

Blessé de novembre à juillet, Éder Militão (27 ans) a bien l’intention de rattraper le temps perdu. Ce vendredi à l’occasion d’un match amical contre le CD Leganés disputé à huis clos au centre d’entraînement de Valdebebas, le défenseur international brésilien (35 capes pour 2 buts) s’est fait plaisir en inscrivant l’un des quatre buts des siens (4-1).

Et pas n’importe comment, puisque c’est depuis sa propre moitié de terrain, en décochant une frappe lobée de plus de 60 mètres, qu’il a trompé le portier adverse, un peu trop aventureux. Bon, malheureusement, tout ce que l’on peut vous proposer, c’est cette vidéo d’un drone, en 392p, postée par le joueur sur ses réseaux sociaux.

Car à part ça, cet amical est totalement passé sous les radars.

Le justice espagnole requiert deux ans et demi de prison contre Raúl Asencio

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d'enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n'a toujours pas émergé.

