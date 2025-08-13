Iñigo Martínez explique son départ surprise à Al-Nassr

Tout est une question de timing.

Auteur d’une saison pas dégueu du tout avec le FC Barcelone, Iñigo Martínez en a surpris plus d’un avec son transfert vers Al-Nassr le week-end dernier. Dans un entretien à Onda Vasca, le défenseur central a tenu à revenir sur les conditions et les raisons qui ont mené à son départ. Forcément, c’est en grande partie une question d’argent.

« Personne n’est prêt à voir ce genre de contrat »

Iñigo Martínez est le genre de joueur qui ne bouge pas tant que ça. Il passe une grande partie de sa carrière à la Real Sociedad, où il a été formé, avant de signer pour l’Athletic Club en 2018. Après cinq ans à Bilbao, l’Espagnol s’engage libre avec le FC Barcelone, où il se sera petit à petit imposé comme titulaire indiscutable dans l’effectif de Hansi Flick à lors de la saison 2024-2025.

Official ✍️ Spanish defender Iñigo Martínez joins #AlNassr as a free agent 💛 pic.twitter.com/qFVyXfiXgV — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2025

Alors qu’il semble avoir atteint le pic de sa carrière (son « prime », comme disent les djeuns), l’offre en provenance d’Arabie saoudite est une occasion en or. « Il me restait un an de contrat, j’ai 34 ans… Il est clair que ces opportunités se présentent rarement, explique-t-il à la radio espagnole. […] Personne n’est prêt à voir ce genre de contrat. » On ne peut qu’imaginer les montants pharaoniques qui ont dû lui être proposés pour le faire venir en Arabie saoudite.

Il raconte une décision difficile (on rappelle qu’il n’a jamais quitté l’Espagne), des adieux très émouvants avec le reste du vestiaire, mais un départ inévitable. Il ajoute tout de même : « Si j’avais eu un contrat au-delà de 2026, j’y aurais probablement pensé (à rester). Je n’étais pas un joueur avec un petit salaire, moi et ma famille étions heureux [à Barcelone]. »

La famille à l’abri, c’est comme ça qu’on dit ?

