S’abonner au mag
  • Arabie saoudite
  • Al-Nassr

Iñigo Martínez explique son départ surprise à Al-Nassr

ARM
Iñigo Martínez explique son départ surprise à Al-Nassr

Tout est une question de timing.

Auteur d’une saison pas dégueu du tout avec le FC Barcelone, Iñigo Martínez en a surpris plus d’un avec son transfert vers Al-Nassr le week-end dernier. Dans un entretien à Onda Vasca, le défenseur central a tenu à revenir sur les conditions et les raisons qui ont mené à son départ. Forcément, c’est en grande partie une question d’argent.

« Personne n’est prêt à voir ce genre de contrat »

Iñigo Martínez est le genre de joueur qui ne bouge pas tant que ça. Il passe une grande partie de sa carrière à la Real Sociedad, où il a été formé, avant de signer pour l’Athletic Club en 2018. Après cinq ans à Bilbao, l’Espagnol s’engage libre avec le FC Barcelone, où il se sera petit à petit imposé comme titulaire indiscutable dans l’effectif de Hansi Flick à lors de la saison 2024-2025.

Alors qu’il semble avoir atteint le pic de sa carrière (son « prime », comme disent les djeuns), l’offre en provenance d’Arabie saoudite est une occasion en or. « Il me restait un an de contrat, j’ai 34 ans… Il est clair que ces opportunités se présentent rarement, explique-t-il à la radio espagnole. […] Personne n’est prêt à voir ce genre de contrat. » On ne peut qu’imaginer les montants pharaoniques qui ont dû lui être proposés pour le faire venir en Arabie saoudite.

Il raconte une décision difficile (on rappelle qu’il n’a jamais quitté l’Espagne), des adieux très émouvants avec le reste du vestiaire, mais un départ inévitable. Il ajoute tout de même : « Si j’avais eu un contrat au-delà de 2026, j’y aurais probablement pensé (à rester). Je n’étais pas un joueur avec un petit salaire, moi et ma famille étions heureux [à Barcelone]. »

La famille à l’abri, c’est comme ça qu’on dit ?

Darwin Núñez et Íñigo Martínez déguerpissent en Arabie saoudite

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
137
190

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine