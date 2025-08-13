S’abonner au mag
Marquinhos félicite Lucas Chevalier après la victoire du PSG aux tirs au but

À peine arrivé, déjà adoubé.

Tout sourire au micro de Canal+, Marquinhos pouvait savourer après le nouvel exploit de son PSG face à Tottenham, pour aller chercher la Supercoupe d’Europe. Revenus après avoir été menés de deux buts, les joueurs de la capitale l’ont emporté aux tirs au but, grâce notamment à un arrêt de Lucas Chevalier, décisif pour ses grands débuts face à Micky Van de Ven. « Pour les tirs au but, on a fait confiance à Lucas. On le connaît, il vient d’arriver et c’était le moment pour lui de s’affirmer, a réagi le capitaine, pas inquiet de la pression qui pèse sur l’ancien lillois. C’est le PSG, c’est comme ça. Mais il a aussi connu ça dans une moindre mesure à Lille, et le même genre de pression avec la sélection. On est contents de l’avoir avec nous. »

Le défenseur brésilien est également revenu sur le contexte de cette rencontre, intervenue à peine une semaine après la reprise de l’entraînement. « Je suis fier. On n’a pas fait de préparation, mais le football, ce n’est pas que le physique. C’est aussi le ballon, le mental, le placement, la tactique, a-t-il énuméré. Ils ont mis deux buts et ils sont beaucoup restés derrière. C’est dangereux de faire ça avec nous. Le coach a fait les bons changements, avec notamment l’entrée de Gonçalo Ramos, on avait besoin d’un n°9 pour mettre ce but. »

Et être décisif sur tir au but, lui aussi.

Luis Enrique : « J'espère beaucoup plus de mes joueurs »

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d'euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu'à cette enquête.

