Marquinhos félicite Lucas Chevalier après la victoire du PSG aux tirs au but

À peine arrivé, déjà adoubé.

Tout sourire au micro de Canal+, Marquinhos pouvait savourer après le nouvel exploit de son PSG face à Tottenham, pour aller chercher la Supercoupe d’Europe. Revenus après avoir été menés de deux buts, les joueurs de la capitale l’ont emporté aux tirs au but, grâce notamment à un arrêt de Lucas Chevalier, décisif pour ses grands débuts face à Micky Van de Ven. « Pour les tirs au but, on a fait confiance à Lucas. On le connaît, il vient d’arriver et c’était le moment pour lui de s’affirmer, a réagi le capitaine, pas inquiet de la pression qui pèse sur l’ancien lillois. C’est le PSG, c’est comme ça. Mais il a aussi connu ça dans une moindre mesure à Lille, et le même genre de pression avec la sélection. On est contents de l’avoir avec nous. »

"Le football ce n'est pas que le physique c'est aussi le ballon" 🥊 Marquinhos ému après la victoire du Paris Saint-Germain aux tirs au but💪#PSGTOT | #SuperCup pic.twitter.com/tRsOilNJvy — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 13, 2025

Le défenseur brésilien est également revenu sur le contexte de cette rencontre, intervenue à peine une semaine après la reprise de l’entraînement. « Je suis fier. On n’a pas fait de préparation, mais le football, ce n’est pas que le physique. C’est aussi le ballon, le mental, le placement, la tactique, a-t-il énuméré. Ils ont mis deux buts et ils sont beaucoup restés derrière. C’est dangereux de faire ça avec nous. Le coach a fait les bons changements, avec notamment l’entrée de Gonçalo Ramos, on avait besoin d’un n°9 pour mettre ce but. »

Et être décisif sur tir au but, lui aussi.

