Gonçalo Ramos annonce qu’il reste au PSG

Gonçalo Ramos annonce qu'il reste au PSG

La fine gâchette a encore quelques balles dans le barillet.

Une nouvelle fois décisif après être entré en jeu (en égalisant puis en transformant son tir au but), Gonçalo Ramos ne compte pas quitter le PSG malgré ce statut de supersub. À un an de la Coupe du monde, l’attaquant portugais a été clair sur le sujet en zone mixte, quelques minutes après la victoire contre Tottenham. Invité à confirmer qu’il restait, il a ainsi répondu d’un simple « Oui », accompagné d’un sourire.

L’occasion également pour l’ancien buteur de Benfica de livrer son analyse sur une nouvelle soirée irrationnelle pour ce PSG sûr de ses forces. « Il fallait entrer dans le match et montrer que ce n’était pas fini. C’est la mentalité de notre équipe, ceux qui sont remplaçants doivent venir et faire la différence. On ne lâche jamais, a-t-il affirmé, avant d’avoir un mot pour son nouveau coéquipier Lucas Chevalier, décisif à plusieurs reprises et notamment lors de la séance de tirs au but. C’est super pour lui. Ceux qui arrivent, c’est leur premier trophée, c’est magnifique pour eux de savoir qu’on est ici pour gagner et pas seulement pour jouer. »

Et c’est plutôt addictif, visiblement.

