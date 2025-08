Le justice espagnole requiert deux ans et demi de prison contre Raúl Asencio

Toujours plus proche de signer au FC Prison.

Le parquet espagnol requiert deux ans et demi de prison contre Raúl Asencio. Le défenseur du Real Madrid, qui avait réclamé l’abandon des poursuites, et trois anciens joueurs du Castilla, Andrés García, Ferrán Ruiz et Juan Rodríguez, sont accusés d’avoir filmé sans leur accord des ébats consentis avec une jeune fille de 16 ans, ainsi qu’avec une autre fille majeure, en 2023, aux Canaries, plus précisément dans un hôtel de Gran Canaria.

Une peine inférieure à ses coéquipiers

Si l’international espagnol n’a pas participé aux relations sexuelles, ce dernier aurait demandé la vidéo pour la montrer à un ami selon les informations de la radio espagnole Cadena SER. Asencio assure avoir immédiatement supprimé le contenu, mais le parquet ne souhaite pas en rester là et souhaite lui infliger une peine, même si elle sera inférieure à celle de ses coéquipiers, qui risquent eux plus de quatre ans de prison.

Another one.

Qui pour récupérer le numéro 9 de Kylian Mbappé au Real Madrid ?