Tchouaméni préservé face à Gérone, victime d'un problème musculaire

Vous reprendriez bien un petit shoot de stress ?Alors que l'infirmerie des Bleus s'est récemment remplie avec Raphaël Varane et Jules Koundé , Aurélien Tchouaméni vient s'ajouter à la liste. Le milieu de terrain du Real Madrid est un absent de dernière minute pour Carlo Ancelotti, qui comptait initialement sur lui pour la rencontre face à Gérone ce dimanche. Figurant comme remplaçant sur la liste officielle, le Français ne sera pas sur le banc affirme Marca, qui avance que celui-ci a senti une gêne musculaire et a décidé avec le staff de ne pas prendre de risques.Il devrait en revanche être présent mercredi contre le Celtic en Ligue des champions. Une absence de taille pour Ancelotti, qui a donné un rôle majeur à Tchouaméni cette saison, profitant du départ de Casemiro et de sa grande adaptation : 1 132 minutes jouées toutes compétitions confondues. Seuls Fede Valverde (1 256), David Alaba (1 290) et Vinicius (1 424) ont obtenu plus de temps de jeu que lui.Une petite sueur froide de plus pour Deschamps.