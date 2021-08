Tactique : Messi, trente minutes et des pistes

Face à Reims, à la soixante-sixième minute, Lionel Messi a effectué ses premières foulées avec le Paris Saint-Germain. Évidemment loin d'être suffisante, pour tout un tas de paramètres, pour pouvoir tabler sur le projet de jeu parisien tout au long de la saison, cette dernière demi-heure a été l'occasion d'entrevoir les premières idées du technicien argentin. Pour tenter de répondre à la question que tout le monde se pose : que diable peut-on bien faire avec Lionel Messi ?

Mauricio Pochettino, pas Alexandre Dumas

À Hakimi le couloir ?

Lionel Messi n'était pas titulaire, dimanche soir à Reims (0-2). Cela confirme deux choses : il n'est pas encore tout à fait à 100% de ses moyens physiques, et son coach, qui n'est ni un joueur assidu deni Jean-Michel Aphatie, a compris qu'une équipe n'est pas un bête conglomérat d'attaquants qui se marchent sur les souliers d'or.Neymar et Kylian Mbappé ont donc été alignés d'entrée au stade Auguste-Delaune. Mauricio Pochettino, qui avait décidé d'aller chercher haut, très haut le ballon, a donc préféré titulariser en plus de ses deux clinquants attaquants des joueurs qui grattent, grattent et regrattent. Verratti et Gueye ont sifflé un paquet de billes aux milieux rémois, Wijnaldum, plutôt poussif ballon au pied, a été intelligent dans le pressing haut - rappelons qu'il sort de six saisons avec Jürgen Klopp -, et Di María essayait sûrement de montrer que lui aussi voulait jouer cette saison lorsqu'il s'en allait jouer les morts de faim dans les pieds de Pedrag Rajković, en première période. Comme souvent, Neymar et surtout Mbappé ont parfois fait des efforts, mais étaient les essieux les plus grinçants de la machine à récupérer que Pochettino a voulu mettre en place.C'est donc en toute logique que, lorsque Pochettino a lancé Lionel Messi dans le grand bain de la Ligue 1, il a dû rappeler sur le banc l'un de ses deux cracks offensifs : en l'occurrence, le moins virevoltant des deux, Neymar. Comme on pouvait s'y attendre, si le public d'Auguste-Delaune pourra se vanter d'avoir vu Lionel Messi sur une pelouse autre part qu'à la télé, il ne pourra pas dire qu'il l'a vu revenir à toute berzingue une fois le ballon passé derrière lui. Ce cuir habilement subtilisé à Abdelhamid à la 77minute, que les plus intransigeants auront noté, n'est que l'exception qui confirme la règle : une accélération momentanée pour un effort personnel, qui ne doit pas masquer l'absence extrême d'efforts de l'Argentin au niveau collectif à la perte. Pas une surprise, évidemment. Messi a fait du Messi, et c'est précisément la raison pour laquelle Mauricio Pochettino a fait le bon choix : ne pas céder au chant des sirènes, avides de voir évoluer un trident offensif qui poserait autant de problèmes en défense qu'il n'en résoudrait en attaque. Ne pas aligner les trois mousquetaires d'emblée, c'est signifier à tous que cela nécessitera de gros sacrifices collectifs. Sacrifices auxquels la tête pensante du PSG ne consent pas. Pour l'instant.L'autre fait indéniable, c'est qu'au bout de trente minutes passées à sillonner le pré en quête de ballons, Lionel Messi n'a jamais flirté avec la ligne de touche. Il s'est contenté de dézoner, comme le faisait Neymar avant lui, en se plaçant au niveau de ses milieux pour tâter du cuir, mais quasiment toujours dans l'axe central du terrain. Le Messi qui cherche des une-deux dans l'axe pour lancer une offensive, on l'a aperçu ; le Messi qui entreprend un raid de quelques dizaines de mètres pour obtenir une faute ou décaler Kylian Mbappé, on l'a aperçu également ; en revanche, le Messi qui offre son postérieur aux bancs de touche pour demander le ballon avec le jeu devant lui, on n'en a pas eu trace. Alors, les circonstances font que lan'a pas eu à être au four et au moulin pour que son équipe se crée des occasions. Mais il est légitime de se demander si, au vu des performances d'Achraf Hakimi, dont Thierry Henry n'a cessé de répéter sur Amazon qu'il était, Pochettino n'a pas décidé de baliser son couloir pour laisser le champ libre au Marocain. Les Rémois s'y étaient mis à deux en première période (Abdelhamid et Mbuku), pour contenir l'ancien joueur de l'Inter ; et l'une des seules erreurs manifestes du Stade de Reims, au terme d'une séquence de pressing pourtant ambitieuse, provoquera le second but sur une passe magique d'Idrissa Gueye, suivie d'une remontée de balle du Marocain, ponctuée par une passe décisive de grande classe pour Mbappé. Achraf Hakimi, qui a eu quelques temps faibles ce dimanche, a encore malgré tout prouvé qu'il n'a pas besoin de grand-monde pour apporter du danger sur son côté, et rester solide lorsque cela s'impose. De quoi pousser Messi à rester dans le cœur du jeu ? Prochains éléments de réponse face à Clermont, après la trêve internationale.