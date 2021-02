Tactique : comment l’Inter a roulé sur le Milan

Une porte se ferme, une autre s'ouvre

Lors des premières secondes, le plan défensif du Milan a rapidement été visible. Face à la défense à trois de l’Inter, Pioli a demandé à ses hommes de former un bloc compact côté ballon. Ainsi, lorsque l’Inter est repartie avec Skriniar, Saelemaekers s’est d’abord recentré pour bloquer Eriksen, laissant alors Bastoni plutôt libre côté gauche. Théo Hernandez, lui, est resté en alerte dans la zone d’Hakimi, tout comme Kessié dans celle de Barella.

À l’inverse, lorsque le jeu est reparti côté gauche avec Bastoni, Skriniar a été abandonné, Rebic a décalé sur Brozovic, Çalhanoglu sur Eriksen et Saelemaekers sur Bastoni.

Problème pour Milan : l’Inter a toujours trouvé une parade. Sur cette séquence, cela s’explique par une arrivée un peu trop tardive de Tonali sur Eriksen et donc une sortie un peu lente de Saelemaekers. Résultat, Bastoni est trouvé par Handanovic...

… et peut toucher Barella.

Milan a alors été rapidement puni. À la 5e minute, Skriniar relance avec Hakimi côté droit, alors que Barella décroche, emmenant avec lui Kessié. Si Hakimi peut déclencher, le Milan est en grand danger...

Hakimi peut déclencher…

Et voilà le gros danger : Lukaku est trouvé en pleine course et peut rugir face à Romagnoli. Kjaer va ensuite sortir un bon tacle sur un centre de l’attaquant belge, mais le ballon va revenir...

Et Lukaku va pouvoir trouver la tête de Lautaro Martinez : 1-0.

Autre séquence de sortie de balle : le Milan cadre de nouveau les relanceurs de l’Inter. Néanmoins, une porte va s’ouvrir, indiquée par Barella en bas de l’écran…

Alors que le Milan est aspiré, Lautaro Martinez déclenche dans le dos et est trouvé par Handanovic.

Sur un dribble, l’Argentin efface Kjaer et le Milan est en danger.

Kessié recentre, abandonnant alors Barella, mais l’Inter est surtout en 5 contre 4. Heureusement, Kjaer va faire faute sur Lautaro.

Quinze minutes plus tard, suite à un corner pour le Milan, Brozovic est trouvé par Handanovic derrière le milieu milanais...

En quatre secondes, l’Inter est aux abords de la surface du Milan. Cette fois, Lukaku sera contré.

Plus haut sur le terrain, même intelligence situationnelle des différents éléments : ici, Bastoni grimpe d’un cran et attire alors Tonali. Perisic peut ainsi jouer avec Eriksen, libre dans l’axe...

Pendant ce temps, Lukaku a décroché dans l’axe, attirant l’attention de Kessié, Barella peut être trouvé par Eriksen…

Dans la foulée, dégagement de Skriniar…

… Lautaro a encore décroché est est trouvé derrière Tonali.

De cette position, il peut écarter vers Perisic…

Au bout, bon centre mais Lukaku trop court.

Encore ? Allez : cette fois, variation, avec Skriniar qui sort balle au pied grâce à un Barella monté plus haut.

Barella a emmené Kessié le long de la ligne et Skriniar peut alors trouver Lukaku plein axe.

Le Milan est perdu : Lukaku décale Hakimi alors que Barella emmène Kessié…

Barella est lancé entre Kessié et Kjaer…





Fin du mouvement avec Perisic trouvé de l’autre côté, dont le centre sera contré par Kjaer.





La récompense va finalement venir en seconde période… Sur un 6 mètres, l’Inter relance côté droit avec Skriniar…





Skriniar attire Rebic, Brozovic occupe Çalhanoglu alors que Barella peut être trouvé dans le dos…





Kessié sort, Hakimi occupe Théo Hernandez, Lukaku peut alors déclencher dans le dos et être touché par Barella.





Le Belge fait parler son talent de conservation et lance Hakimi qui transperce la défense du Milan.





Situation de 4 contre 2 en place. Hakimi va jouer avec Eriksen en retrait...





Eriksen temporise, Lautaro déclenche son appel, Perisic est trouvé…





Clinique : 2-0.

Les deux visages de l'Inter

Dimanche, c’est l’Inter de la première phase qui s’est présentée. On retrouve les attaquants à hauteur du rond central, pour fermer le double pivot adverse. Lorsque l’adversaire ressort à trois, comme le Milan, Eriksen n’hésite pas à sortir pour empêcher toutes transmissions intérieures.





On le voit très bien ici : Calabria ne peut pas trouver Tonali, qui est également cerné par Bastoni. Le latéral milanais doit alors décaler vers Saelemaekers, sans grands rêves de voir progresser le ballon.





L’objectif a été clair : empêcher le Milan de construire dans l’axe. L’Inter a principalement réussi à le faire grâce à un bloc compact et des compensations permanentes.





Difficile ainsi pour Milan de dialoguer et d’être dangereux.





Et lorsque les Milanais ont trouvé une faille… Ils ont été punis à la moindre erreur technique. Ici, Perisic intercepte une mauvaise passe de Çalhanoglu...





… Il peut ensuite lancer Lautaro dans le dos de Calabria, écartant ainsi Kjaer.





Ici, Calabria trouve enfin LA passe pour Kessié, qui va rater son contrôle…





Brozovic sort parfaitement.





Enfin une situation offensive pour le Milan, Barella intervient subtilement…





Saelekaekers veut lancer Çalhanoglu… Bastoni sort et coupe.





Zlatan est cherché à l’intérieur… de Vrij s’impose.





Autre exemple avec une course de Théo Hernandez, coupée là-aussi par Brozovic.





Parfois, notamment en première période, on a vu l’Inter de la deuxième phase décrite par Conte avec un pressing haut...





Bien imposé par les pistons comme Perisic, qui va forcer une passe de Calabria en touche.

L'occasion en or de Conte

Un but où le Milan a de nouveau été percé dans son pressing. Plutôt laissé libre par Zlatan Ibrahimovic, de Vrij va alors sortir avec Perisic…





Dos au jeu, le Croate va dégainer plein axe en profitant notamment d’un bon décrochage de Lautaro Martinez (avec Kjaer sur les talons, donc)...





Le Milan se retrouve à 3 contre 2...





Et Lukaku va faire parler sa puissance : 3-0.

Par Maxime Brigand

* Propos issus d'un entretien donné par Antonio Conte à L'Equipe Magazine.





Ça, un jeu ? N’importe quoi. «"morte tua, vita mia"» * Pas pour le moment, donc. Antonio Conte, qui a toujours affirmé ne connaître qu’un verbe, à savoir «» , n’a en effet aucune raison de se boyauter : dimanche, son Inter a remporté son seizième match de Serie A de la saison et a confirmé son statut de meilleure attaque du pays. Ah, autre chose : lesont surtout transformé le deuxième derby de 2021 en démonstration de force et ont, dans le même temps, pris quatre points d’avance sur un Milan tordu par lainteriste. Mais que s’est-il passé, au juste, pour en arriver là ? Réponse de Conte : «» Un autre secret : comme face à la Lazio dimanche dernier (3-1), c’est en aspirant son adversaire et en le torturant en transitions que l’Inter a réussi à faire la différence. Voilà la recette.Dans la forme, aucune surprise : Antonio Conte a présenté son 3-5-2 mécanique, porté par un esprit collectif presque sans égal, où l’on a retrouvé, toujours dans la continuité de la victoire contre la Lazio, Eriksen plutôt que Vidal à gauche de Brozovic et Perisic, préféré à Young, pour jouer le piston gauche. En face, pas de sensation non plus côté Pioli, dont le Milan s’est déplié dans son habituel 4-2-3-1, privé d’Ismaël Bennacer, touché jeudi dernier sur la pelouse de l’Étoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa. Mais dans les faits, si la bande à Zlatan a cherché à presser haut, elle a toujours vu l’Inter trouver une solution pour s’en sortir. Là est le premier ingrédient de la nette victoire finale desDimanche, on a ainsi retrouvé l’Inter vainqueur à Sassuolo en novembre et contre la Lazio la semaine dernière : celui qui sait abattre froidement avec moins de 40% de possession de balle. Face au Milan, les hommes de Conte ont bouclé la rencontre avec 40% tout pile (34,2% en seconde période). «, a soufflé le technicien italien dimanche après-midi.Létal en contre, impérial dans son quadrillage, l’Inter, a sorti une première période parfaite avant de pleinement se replier à 0-2 comme le montrent les positions moyennes des deux équipes dans le deuxième acte.À ce petit jeu, aucun joueur de l’Inter n’a failli, que ce soit Skriniar, impérial avec et sans ballon, de Vrij (12 interceptions, 7 ballons récupérés) ou encore Brozovic, toujours aussi impeccable dans son rôle de serpillère créatrice. Nicolo Barella, joueur de l’Inter qui a touché le plus de ballons (65), a également de nouveau été précieux dans sa capacité à ouvrir des espaces pour ses potes dans n’importe quelle zone. Autre mention : Samir Handanovic a été assez incroyable et a sorti un double arrêt monumental devant Zlatan Ibrahimovic en début de seconde période, qui a aidé l’Inter à résister lors d’un temps faible. Enfin, si Lautaro Martinez est reparti chez lui avec l’étiquette méritée de MVP pour ses buts, ses occasions crées et son énorme travail défensif, le troisième but de l’Inter a récompensé deux autres pions majeurs du jour : Romelu Lukaku et Ivan Perisic.Comme un symbole, Milan a pris sa troisième baffe du jour pour avoir laissé les attaquants de l’Inter s’éclater dans les espaces. Sans surprise, les hommes de Pioli ont surtout coulé pour avoir échoué à briser les circuits de ceux de Conte et pour avoir été ensorcelés face aux déplacements de Barella, entre autres. L’entraîneur interiste le sait : il tient désormais une occasion en or de ramener le premier titre de champion de son club depuis 2010 et a pu mesurer, dimanche, le niveau atteint par son équipe lors des derniers mois. À savoir : celui de l’une des équipes les plus attrayantes de la saison, qui doit désormais finir le boulot pour ne pas tout gâcher comme en C1. Le combat ne fait que continuer.