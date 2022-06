Stadiers : voyage en terrains minés

Marquée par de nombreux incidents un peu partout en France, la saison écoulée a placé les stadiers sur le devant de la scène. Souvent impuissants face à des situations qui les dépassaient, ceux-ci se seraient bien passés d’une telle médiatisation. En revanche, ils ne diraient pas non à davantage de considération. Plongée dans le monde des hommes et femmes en orange et jaune fluo.

« Les personnes qui interviennent ponctuellement dans des stades de foot ont, en général, un emploi d’agent de sécurité à temps complet, et acceptent ces missions supplémentaires pour avoir un complément de revenu. »

Un métier non reconnu, des fonctions multiples

« Si ça part en couilles, je sais que je ne peux pas compter sur des bleus qui pèsent 60 kilos tout mouillés. Je ne vais pas risquer ma vie pour 50 balles. »

Pas assez de reconnaissance, trop de risques

« On a fait le constat qu'il y avait à peu près 40% des clubs qui n'arrivent pas à obtenir les agents qu'ils ont commandés. »

Crise sanitaire et crise tout court

« C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de morts. »

L'opportunité des JO 2024

Ce devait être une fête permanente, une occasion unique de se réjouir. Après de trop longs mois de restrictions, les stades de l’Hexagone avaient enfin rouvert leurs portes au public. Trop souvent, cependant, la fête a été gâchée. Jets de bouteilles et de fumigènes, envahissements de terrain d’individus désireux d’en découdre avec les joueurs ou supporters adverses, rencontres interrompues de longues minutes, voire rejouées à huis clos... Du début à la fin, d’un Montpellier-OM annonciateur des problèmes à venir à un barrage retour entre Saint-Étienne et Auxerre conclu dans le chaos le plus total, la saison 2021-2022 du foot français a connu de nombreux soubresauts, causés par des supporters et spectateurs présents en tribunes. Le point d’orgue a sans doute été atteint le 28 mai, à Saint-Denis, quand l’organisation de la finale de la Ligue des champions a viré au fiasco diffusé en mondovision. Sur toutes ces images de désordre et de honte, on aperçoit des hommes vêtus de chasubles orange ou jaune fluo, apparemment dépassés par les événements. Tout au long de l’exercice, les stadiers ont été exposés à un déferlement de violence face auquel il leur était impossible de lutter. Et se sont retrouvés, bien contre leur gré, en première ligne.Ils sont omniprésents, aux abords comme à l’intérieur des enceintes sportives. Ils demandent aux spectateurs d’écarter les bras avant de les palper, aident à valider les billets devant des tourniquets récalcitrants, orientent chacun vers sa place. On les voit assis face au public, et on imagine leur frustration à l’idée de ne pas pouvoir suivre le spectacle qui se déroule dans leur dos. Les stadiers font partie du paysage. Mais, au fond, on ne sait pas vraiment qui ils sont., précise d’emblée Stéphane Boudon, président du SNEPS-CFTC (Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité).C’est le cas de Madjid, agent de sécurité en magasin la semaine et qui, ponctuellement, intervenait à la Beaujoire le week-end., raconte-t-il.Lui est titulaire d’une carte professionnelle, nécessaire pour exercer des missions de sécurité strictement définies. Mais ce n’est pas le cas de tous les stadiers., précise un professionnel de la sécurité, habitué aux stades de région parisienne et préférant rester anonyme. Comprendre, tous n'ont pas forcément les compétences ni l'apprentissage nécessaire pour gérer des foules et de possibles débordements.Rouage indispensable, le stadier est là à chaque match. Il arrive deux à trois heures avant le coup d’envoi, repart longtemps après le coup de sifflet final. Il doit s'accommoder d’une météo parfois capricieuse et des horaires décalés. Ses conditions de travail sont particulièrement pénibles. Quant à sa rémunération, elle ne vole pas bien haut., soupire Stéphane Boudon.À l’époque où il surveillait les supporters nantais, Madjid touchait dix euros de l’heure., relève-t-il.L'agent de 50 ans a fini par lâcher l’affaire en août 2018, à l’issue d’un Nantes-Monaco disputé sous une chaleur étouffante., dénonce-t-il aujourd’hui. À une rémunération guère attractive s’ajoute la peur, réelle, de mettre sa vie en danger., concède Stéphane Boudon., appuie Madjid.Surtout que les stadiers, rappelle le professionnel de la sécurité parisien.Dès mars 2020 et pendant plus d'un an, la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus dans le monde a été un nouveau coup de massue brutal. Plus de matchs de foot, plus de concerts, plus de grands rassemblements, et donc moins de boulot dans le domaine de la sécurité. Une tuile, oui, mais aussi une opportunité, ou plutôt une obligation pour de nombreuses personnes d'élargir leurs perspectives en allant toquer à d'autres portes., nous expliquait Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, en novembre dernier. Stéphane Boudon détaille :Une désertion des enceintes sportives pour faire autre chose, ou tout simplement pour exercer un métier semblable dans les centres commerciaux ou des établissements de santé, comme les centres de vaccination, où les heures étaient plus nombreuses, et donc le salaire plus important.Cette pénurie a été constatée dans les hautes sphères, notamment au sein des instances, ce qui a mené à une enquête lancée en décembre dernier au moment de la création de la cellule interministérielle liée à la sécurité dans les stades., nous précise-t-on à la LFP.Un épuisement qui pousse souvent les sociétés de sécurité à sous-traiter une fois, deux fois voire trois fois pour mettre à disposition un nombre convenable d'agents aux clubs les jours de match. Un cercle vicieux et un tableau un peu plus noirci par les nombreux incidents et débordements dans les arènes hexagonales cette saison., admet-on à la Ligue.Reste qu'il existe une fracture parfois importante entre les employeurs et des employés las de la précarité de ces boulots. L'un d'eux, un étudiant, utilise même le termepour définir la considération pour les stadiers dans certaines enceintes françaises., enchaîne Madjid.Un doux rêve, alors que les instances travaillent depuis quelques mois sur la création d'un nouveau diplôme moins long (175 heures de formation actuellement) et moins coûteux. Bingo : le 17 mai, le Certificat de qualification professionnelle (CQP), nommé très simplement Événementiel, est paru auvia un arrêté ministériel en vue de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques 2024. Sa durée ? 106 heures. Son but ? Former des agents compétents sur ces grands événements, à commencer par les matchs de Ligue 1. Son inconvénient ? Il ne sera pour l'instant plus effectif après le 31 décembre 2025., espère-t-on à la LFP.Seulement, on en revient toujours aux conditions de travail et aux payes trop basses pour motiver les agents à se déplacer au stade pour être rémunérés une trentaine d'euros - le tarif peut varier en fonction des endroits, des prestataires, et des clubs - pour entre quatre et six heures de boulot le week-end., insiste Stéphane Boudon.Il s'agit aussi et surtout de minimiser les possibilités d'assister à des drames dans les stades., a reconnu Vincent Labrune, le président de la LFP, lors de l'assemblée générale de la FFF tenue ce samedi, à Nice. Au sein des instances, on en appelle plus globalement àentre l'ensemble des acteurs pour avancer, trouver des solutions, et surtout éviter une saison 2022-2023 aussi riche en incidents. Sans oublier une chose : si les stadiers sont en première ligne, il serait utopique de penser qu'une meilleure formation ou qu'un meilleur salaire leur permettront d'éradiquer la violence dans les stades ou d'arrêter des dizaines de supporters décidés à envahir la pelouse après une relégation sportive.