Sophie Davant : « J'en ai vu, des matchs de foot »

Propos recueillis par Mathias Edwards

Tout d'abord, je tiens à préciser que c'est une fonction totalement bénévole. Les Girondins m'ont contactée en tant que Bordelaise d'origine, mais aussi grâce à mon image de femme médiatique, populaire, proche des Français et déjà associée à plusieurs combats, comme le Téléthon ou la lutte contre le cancer du sein. Je suis séduite par leur projet, parce qu'ils sont en train de mettre en place plusieurs actions caritatives pour soutenir différents programmes sociaux.Je ne suis pas hyper compétente en foot, mais j'ai quand même baigné dans ce milieu lorsque j'étais mariée avec Pierre Sled. Donc j'en ai vu, des matchs de foot. Je suis une amatrice de beau jeu et de matchs à gros enjeux, mais je ne suis pas le championnat de façon hebdomadaire. Je ne saurais pas vous livrer une analyse technique du Bordeaux actuel et de son classement, mais je vais progresser ! Je vais assumer mon rôle de marraine avec beaucoup de sérieux et d'application. Et puis dans ma famille, on soutient les Girondins depuis toujours, donc pour moi, c'est aussi une façon de rendre hommage aux hommes de ma famille, que d'accepter ce rôle.Lorsque j'étais étudiante à Bordeaux, j'avais un copain journaliste sportif qui suivait les Girondins pour Radio France et il m'arrivait de l'accompagner au stade. Je me souviens très bien du Virage sud et des supporters. Et lorsque Pierre (Sled) présentaitpuis, il a très bien connu Claude Bez et des joueurs comme Battiston, Giresse ou Tigana. J'ai rencontré tous ces gars-là.Pas très bien...Ça, c'est une question qu'il faut poser au président du club. Moi, je ne suis pas dans leur trésorerie, je suis bénévole et je n'aspire qu'à en savoir plus en rencontrant ces gens-là.Non, à cause des problèmes causés par la crise sanitaire. Mais je compte le faire dès que ce sera possible.Je ne suis pas sûre que cela suffise à payer les dettes du club, mais on pourrait vendre aux enchères quelques maillots de grands joueurs, ou des ballons ayant été utilisés lors de matchs historiques. Ou même des trophées.Mes acheteurs ne possèdent pas d'équipe de foot, donc malheureusement non.