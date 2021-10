Sochaux stagne, Caen et Nîmes coulent

Les têtes d'affiche n'ont pas profité du faux-pas de Toulouse en ouverture de cette 14e journée de Ligue 2. Comme la semaine dernière, Sochaux s'est contenté d'un point à Nancy (0-0) pendant que Le Havre et Ajaccio chutaient respectivement à Dunkerque et Pau (1-0). Plus bas, Nîmes n'a pas arrangé son cas en s'inclinant aux Costières contre Nîmes (1-2) et Caen a encore perdu à la maison face à Grenoble (0-1). Tout comme Dijon, battu par le Paris FC (0-1).

33

Décidément, Sochaux supporte mal la pression. Une semaine après avoir raté le coche contre Quevilly-Rouen, les Lionceaux ont de nouveau manqué l'occasion de passer leader du championnat à Nancy (0-0) après le nul de Toulouse contre Guingamp . Devant plus de 500 supporters à Marcel-Picot, les ouailles de Daf ont d'abord fait le siège du camp nancéien en première période, sans que Weissbeck et compagnie ne parviennent à transpercer le bloc discipliné des Lorrains. Très appliquée, la troupe de Benoît Pedretti a confirmé qu'elle allait mieux, malgré sa place de lanterne rouge. Nancy a même eu les occasions de faire tomber le favori sochalien dans le deuxième acte, mais Biron n'a toujours pas réglé la mire. Un nul encourageant pour l'ASNL et un résultat frustrant pour Sochaux, visiblement attaché à sa 2place.Tiens, revoilà le Paris FC. Après un long passage à vide et plus d'un mois passé sans gagner, le club francilien a retrouvé le goût de la victoire à Dijon (0-1). La conséquence de la solidité parisienne, mais aussi d'un petit coup de pouce de Lucas Deaux, buteur contre son camp en première période suite à un corner flottant de Lopez. Nouveau coup d'arrêt pour Dijon après deux succès d'affilée, alors que le PFC prend le bon wagon pour mettre la pression sur le top 5.Caen est toujours en panne à d'Ornano. Rien ne change pour la bande de Stéphane Moulin, battue par Grenoble (0-1) et qui n'a plus gagné un match à la maison depuis le 21 août. Peu inspirés offensivement, à l'image de l'artilleur Mendy ou de Da Costa, titulaire pour la première fois cette saison, les Caennais ont craqué avant la pause sur un coup de casque de Monfray, à la réception d'un corner bien botté par Ravet. Le GF38 aurait même pu se mettre à l'abri dans le deuxième acte avec Henen dont le piqué a heurté la barre de Riou, qui a pu féliciter son homologue Maubleu pour son clean sheet à l'occasion de sa 100apparition en Ligue 2. Une bien belle opération pour Grenoble, qui passe devant son adversaire du soir en deuxième partie de tableau.Fin de série pour Le Havre. Après dix matchs d'affilée sans perdre, le HAC a chuté sur la pelouse de Dunkerque (1-0). Et comme souvent, c'est un ancien de la maison qui est venu crucifier les Normands en début de seconde période. Son nom ? Bilal Brahimi, 21 ans, arrivé libre dans le Nord cet été après une pige au Havre. Le milieu offensif a débloqué la partie en inscrivant un petit piqué délicieux pour offrir les trois points aux Maritimes, entreprenants et parfois même séduisants. Les Havrais ont pourtant eu des opportunités pour limiter la casse, alors que Ba avait fracassé la barre en tout début de match. Pour voir le Havre grimper sur le podium, il faudra patienter.Pour voir du spectacle, il ne vaut mieux pas se poser devant le SC Bastia. Près d'un mois après son arrivée sur le banc corse, Régis Brouard attend toujours une première victoire. Et accessoirement, un premier but. En restant muets ce samedi soir, les Bastiais ont enchaîné une quatrième rencontre d'affilée sans faire trembler les filets. Triste comme une affiche entre deux équipes en difficultés et un nul qui n'arrange personne : Bastia et Amiens ne bougeront pas de la zone rouge durant ce week-end de la Toussaint.Avec les nouveaux coups d'arrêt de Toulouse et Sochaux, les Corses d'Ajaccio avaient un coup à jouer en haut de tableau de Ligue 2. Oui, mais non, les hommes de Pantaloni préférant livrer une prestation très décevante au Noust Camp. Après deux succès de rang, les Ajacciens ont ainsi laissé filer trois points sur la pelouse d'une équipe paloise efficace et portée par l'inévitable Lobry, à la réception d'un bon centre en retrait de Boto pour inscrire le seul but de la partie (1-0). Un sacré coup de Pau, 7et à proximité de la zone des barragistes, alors que l'ACA pourrait glisser du podium en cas de victoire d'Auxerre à Valenciennes lundi.De la pluie, un boycott et une nouvelle défaite pour Nîmes. Dans un stade des Costières peu garni et privé de ses ultras, en conflit avec le président Rani Assaf, les Crocodiles ont enchaîné une neuvième rencontre sans gagner en s’inclinant contre Niort (1-2). Un succès bien construit par les Chamois, lancés par le premier but chez les professionnels de Zemzemi, avant que Vallier ne serve idéalement Mendes pour faire le break. Dans le dur, mais pas coulés, les Nîmois ont réagi dans la foulée par l’intermédiaire d’Eliasson, auteur d’un superbe tir enroulé pour remettre son équipe dans le coup. Ce qui n'a pas empêché Nîmes de perdre et de plonger à la 17place, la faute aussi à un excellent Braat dans les bois niortais. Une scène pour illustrer le malaise : Zinédine Ferhat, toujours muet cette saison, qui court pour aller s'expliquer avec une poignée de supporters à la pause. En attendant, Niort enchaîne et se rapproche du top 5, sans faire trop de bruit.Et de deux pour Rodez. Après leur succès à Niort la semaine dernière, les Aveyronnais ont profité de la venue de Quevilly-Rouen pour continuer sur leur lancée (3-0). Une victoire acquise en seconde période grâce à une réalisation de Dembélé, profitant d'un mauvais alignement de la défense normande pour tromper Lemaître, puis une autre d'un plat du pied du capitaine Boissier peu après l'heure de jeu. Jamais deux sans trois : Bonnet a sauté sur de nouvelles largesses défensives des visiteurs pour valider le large succès de son équipe. Et voilà Rodez qui débarque dans la colonne de gauche.