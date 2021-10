Sochaux et Le Havre se rapprochent, Ajaccio perd gros

Victorieux de Niort (1-0) et Dijon (2-0), Sochaux et Le Havre profitent du nul de Toulouse pour se rapprocher de la tête alors qu'Ajaccio perd des plumes face à QRM (1-0). En bas de classement, Nancy est allé chercher un bon point sur la pelouse du Paris FC (1-1).

La belle opération de la soirée est pour Sochaux, vainqueur de Niort sur la plus petite des marges. Longtemps sans idée et sans rythme, les Lionceaux s'en sont remis à Aldo Kalulu, venu délivrer ses coéquipiers dans le dernier quart d'heure sur un but de renard des surfaces. Les Sochaliens reviennent à un point de Toulouse, tenu en échec par Amiens un peu plus tôt dans l'après-midi.Le hold-up de la soirée est signé Quevilly-Rouen. Alors que les Normands n'avaient cadré aucune frappe lors des 45 premières minutes, les coéquipiers de Duckens Nazon ont retourné les Corses à l'heure de jeu sur une belle frappe de Diaby avant de serrer les fesses en infériorité numérique. Au classement, QRM fait un bond de quatre places pour faire une entrée fracassante dans le top 10 alors que l'ACA se fait chiper sa quatrième place par le HAC.La passe de trois pour les Havrais. Les hommes de Paul Le Guen ont enchaîné un troisième succès consécutif face à Dijon. Malgré la domination du DFCO, Cornette a allumé la lumière pour les Normands avant que Lekhal n'offre un avantage définitif au Havre. Grâce à cette victoire et aux résultats des concurrents, le HAC se replace au pied du podium.Un point au goût d'une victoire. Pour la première de Benoît Pedretti sur le banc, Nancy est allé chercher un bon nul sur la pelouse du Paris FC. Surpris par l'ouverture du score de Guilavogui, les Nancéiens ont su sortir les muscles pour égaliser au retour des vestiaires par Latouchent. Plus solide défensivement et porté par un collectif mieux huilé, Nancy enchaîne un deuxième nul consécutif (mais reste lanterne rouge du championnat).Une semaine après le nul face à Rodez, le GF38 a repris sa marche en avant en écartant Pau au stade des Alpes. Les Grenoblois ont fait la différence en première période, bien lancés par une énorme patate de Diallo et un penalty de Ravet. Avec ce succès, Grenoble prend cinq point d'avance sur Amiens (dix-huitième, et premier relégable).Les Caennais n'ont pas surfé sur la vague de leur victoire au Stadium. Première équipe à avoir fait tomber le leader toulousain, Caen est retombé dans ses travers en s'inclinant face à Valenciennes. Complètement transparents, les hommes de Stéphane Moulin ont été punis par un pion contre-son-camp d'Abdi et un nouveau festival de Robail. Ces trois points permettent à VA de repasser devant leur adversaire du soir, qui enchaîne un troisième revers de rang à Michel D'Ornano.Dunkerque tient enfin sa première victoire de la saison à domicile. Les Nordistes ont marché sur le Sporting Club de Bastia, dans ce match de la peur. Une semaine après le succès dans le derby, les Bastiais sont complètement passés au travers de leur rencontre, punis par un doublé de Tchokounté. L'attaquant dunkerquois, auteur de ses troisième et quatrième pions (cru 2021-2022), a profité de la défense catastrophique bastiaise pour permettre à son équipe de revenir à un point du Sporting. Régis Brouard, le nouveau coach de Bastia, va avoir du pain sur la planche.Dans le rayon des premières, la victoire de l'En Avant Guingamp à domicile face à Rodez va compter pour la suite des évènements. Bien lancées par deux buts rapides de Pierrot et Depres, les deux équipes ont poussé pour inscrire leur deuxième but. À ce jeu-là, Sivis a été plus rapide et permet aux Bretons d'empocher les trois points. Malgré une grosse pression dans les dernières minutes, les Aveyronnais enchaînent un quatrième match sans victoire.