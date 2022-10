Sobriété énergétique : le foot va devoir s'y coller

L’actualité du foot, notamment autour du PSG, pourrait faire oublier que le monde continue de - mal - tourner. La crise énergétique qui s’annonce va par exemple nous contraindre à changer nos habitudes de privilégiés occidentaux. Le plan de sobriété de l’État arrive ainsi pour nous y pousser. Il concerne aussi le sport et donc le foot, qui va devoir s’adapter après en avoir beaucoup rigolé. Alors, pour commencer, quelle est l’empreinte carbone d’une armée numérique ?

Le sport, « Petit Poucet de l'exercice sobriété car il ne pèse que 1% »

Par Nicolas Kssis-Martov

Quarante mesures. Voici la contribution du monde du sport à l’effort national annoncé voici un dizaine de jours par le gouvernement sous la forme d’un plan de sobriété énergétique à décliner dans tous les secteurs économiques et les aspects de la vie quotidienne. Si parmi la grande famille du sport français, en plein mélodrame au CNOSF en ce moment, certaines disciplines ont commencé à effectuer leur introspection écologique, de la voile au ski, le football attirera toutes les attentions, au regard de son poids économique et des récentes controverses ciblant ses vilaines manies (des matchs en journée au char à voile de Christophe Galtier...). Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports qui empile chaque jour les dossiers sensibles sur son bureau, a donc égrainé une série de dispositions afin que le sport tricolore contribue lui aussi à réduire la facture nationale d’électricité (objectif, une baisse globale de 10% de la consommation d’énergie jusqu’en 2024). Personne n’y échappera, de la Ligue 1 au district de Lozère, les clubs appartenant aux fonds de pension américains autant que les modestes communes avec leur stade municipal. Certaines dimensions, tel le chauffage, y paraissent certes moins déterminantes pour une activité en plein air (l’eau chlorée des piscines va perdre 1 degré). Toutefois il va falloir songer à limiter un maximum le chauffage des pelouses et l’on entend déjà les commentaires sur leur état dès que l’hiver s’installera, surtout au retour de la Coupe du monde (cela fera peut-être des vacances aux arbitres). Plus globalement, le thermostat dans les loges ou les locaux se mettra au régime commun des 19 degrés, en guise de solidarité avec les supporters planqués sous leur plaid devant leur télé.La question centrale se focalisera malgré tout autour de la mobilité. Le foot pro et sa passion pour le jet privé ont suscité de nombreuses polémiques et comme souvent, le foot a servi de bouc émissaire un peu facile (surtout de la part d’un gouvernement qui, lors du précédent quinquennat, fut condamné pour inaction climatique). Le temps semble enfin venu de la grande remise en question. D’autant plus que la ministre paraît avoir choisi la voie de la concertation pédagogique avec la mise en place d’un groupe de travail quiDans le registre amateur ou des tribunes, il est prévu de favoriser avec l’appui des collectivités locales le recours au transport en commun (jusqu’à la gratuité). Voire. Noble intention dont la portée se heurtera à la réalité du terrain. Dans une grande partie de l’Hexagone, bref en dehors des métropoles, le recours à ces alternatives plus économes n’existe simplement pas ou réclamerait au préalable un vaste plan d’investissement public afin de développer un réseau digne de ce nom dans l’ensemble de nos belles provinces. Pour illustration, la pénurie d’essence a déjà provoqué l’annulation ou le report d’un grand nombre de matchs faute de combattants devant garder la voiture dans le garage, sans parler des bus immobilisés le réservoir vide.Dernier point : l’éclairage. Personne n’a oublié la sortie de la ministre, qui venait de débarquer à son poste, laissant entendre une possible interdiction des séances nocturnes. De nouveau, le ton a changé. Il faudra désormais réduire de 50% l'éclairage des avant-matchs et des après-matchs en journée et 30% s’ils se produisent la nuit tombée. Les diffuseurs vont peut-être un peu grincer des dents, regrettant une atteinte à la qualité des retransmissions. En tout cas, le foot sera scruté et critiqué à la moindre incartade. Car si le sport demeure, dixit Amélie Oudéa-Castéra, nous savons tous qu’un vol Paris-Lyon de quelques joueurs fera inévitablement couler plus d’encre que les exploits aéronautiques de onze grands patrons du CAC 40.