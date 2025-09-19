S’abonner au mag
Chancel Mbemba : « Olivier Létang est un homme grand »

Chancel Mbemba : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Olivier Létang est un homme grand<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Et il ne parle pas de taille au sens propre.

Recruté par Lille après une fin en eau de boudin à l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba a sorti son plus beau sourire en conférence de presse de présentation. Le défenseur a d’ailleurs profité de l’occasion pour dire tout le bien qu’il pensait d’Olivier Létang, son président qui l’accompagnait : « J’ai regardé comme tout le monde les réseaux sociaux, j’ai vu passer les noms de beaucoup de clubs. Mais je suis resté chez moi, et j’ai travaillé. J’ai ensuite eu l’opportunité d’échanger avec le président Olivier Létang, j’ai eu des rendez-vous avec lui… et j’ai aimé ! Il m’a sorti toutes les cartes qu’il avait en main, il m’a montré le projet. Tout le monde connaît le président, c’est un homme grand. Cette opportunité m’a été donnée, et je n’ai pas envie de décevoir. »

En revanche, pas question de s’arrêter sur les questions juridiques qui font pourtant l’actualité dans les médias et qui évoquent une plainte contre l’OM : « J’ai beaucoup de respect pour vous, mais ce n’est pas un sujet dont je veux parler. J’ai beaucoup souffert, mais je suis concentré sur le foot. J’ai envie de connaître tous mes coéquipiers, le staff. Ils me poussent dans le travail pour que j’arrive au niveau, parce que cela fait un an que je ne joue pas. Je vais continuer à travailler afin d’être à 100 % pour aider le groupe, je donne de nouveau ma confiance aux staffs et à tous mes coéquipiers. » 

Professionnel, comme d’habitude.

