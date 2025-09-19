Lyon attend une heure avant d’éteindre Angers

Malgré une domination évidente, l’Olympique lyonnais a dû patienter jusqu’à la 65e minute pour prendre l’avantage (défintif) sur Angers grâce à un but de Tanner Tessmann lors de la cinquième journée de Ligue 1. À la suite de cette quatrième victoire en cinq matchs, les Rhodaniens passent provisoirement dauphins du Paris Saint-Germain.

Lyon 1-0 Angers

But : Tessmann (65e)

Il y avait plus de 70% de possession de balle. Il y avait environ 425 passes à 172, 392 réussies à 133. Il y avait une demi-dizaine d’occasions à zéro. Il y avait huit frappes à une, deux cadrées à rien. Il y avait cinq corners à que dalle, ou encore une grosse vingtaine de centres à cinq. Mais surtout, il y avait 0-0. Alors, au bout d’un corner tiré par Adam Karabec et repoussé par Hervé Koffi à la suite d’une tête signée Martin Satriano, Tanner Tessmann a fait respecter la logique (ou la justice, c’est selon) une fois l’heure de jeu écoulée : du pied gauche, le milieu de terrain a donné une victoire méritée à l’Olympique lyonnais face à un Angers tout simplement inférieur. Grâce à cette victoire sur la plus courte des marges, les Rhodaniens passent provisoirement dauphins du Paris Saint-Germain alors que le SCO reste douzième. Un classement à l’image de la rencontre, dominée par les Gones.

Tagliafico buteur… pour rien

En première période, c’est ce même Tessmann qui loupe l’ouverture du score de peu juste avant la pause. Mais comme Karabec et comme l’ensemble de ses partenaires offensifs, le futur héros de cette rencontre comptant pour la cinquième journée de Ligue 1 manque de précision dans les derniers gestes. Et si Nicolas Tagliafico trouve la faille, le but du champion du monde 2022 est refusé en raison d’une faute de Moussa Niakhaté. Certes, Malick Fofana ou Ainsley Maitland-Niles tentent des choses. Mais leurs initiatives s’avèrent trop brouillonnes, surtout que le gardien adverse répond présent. Résultat : aucun tremblement de filet, et une supériorité locale apparente qui ne se dessine pas au tableau d’affichage.

Le poteau pour Satriano… et pour Machine

Dès lors, l’OL se décide à accélérer au retour des vestiaires. Porte-drapeau de son équipe, Corentin Tolisso montre l’exemple dès l’entame du second acte avec un petit missile encore arrêté par le portier burkinabè. Puis, Maitland-Niles se fait de nouveau dangereux malgré des essais non ciblés. Enfin, le fameux Tessmann délivre les siens… juste avant que Satriano touche le poteau, foirant le break qui ferait pourtant du bien et ne serait pas injustifié. Même chose pour Maitland-Niles, décidément pas en réussite. Rien de bien grave, puisque les trois points sont là. Contrairement à la frustration, qui n’était pas si loin. À un arrêt des doigts de Dominik Greif dans le temps additionnel devant Jacques Ekomié et à un montant de Lanroy Machine, finalement !

Lyon (4-2-3-1) : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Tolisso (De Carvalho, 81e) – Karabec, Merah (Sulc, 65e), Fofana (Moreira, 90e+2) – Satriano (Molebe, 81e). Entraîneur : Fonseca.

Angers (4-2-3-1) : Koffi – Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – Belkebla, Belkhdim (Capelle, 82e) – Raolisoa (Machine, 90e), Mouton (Abdelli, 61e), Kalumba (Chérif, 62e) – Peter. Entraîneur : Dujeux.

Malick Fofana : « Pas facile » contre « un bloc bas »