Une victoire sur la plus courte des marges, ça se savoure.

Et c’est exactement ce que vont faire les joueurs de l’Olympique lyonnais, après avoir battu difficilement Angers lors de la cinquième journée de Ligue 1. Mais avant, Malick Fofana est revenu sur le déroulé de la rencontre au micro de Ligue 1+ : C’était important de gagner à la maison avec les supporters, on est très content. On l’a fait, ce n’était pas facile. On devait montrer une réaction après la défaite à Rennes, on a su faire preuve de patience car on savait que c’était un bloc bas. Le coach nous l’avait dit, et on était soulagé quand on a marqué. Le classement ? Il faut rester humble, la saison est longue. »

De son côté, et pour le même média, Martin Satriano a tenu à remercier les fans du club pour le soutien entendu à l’occasion de sa première apparition avec les Gones : « Ce genre de match est toujours compliqué, mais c’est mon premier match et je suis très content de l’avoir gagné. C’est important de gagner ce genre de match, même 1-0. Ma performance ? Je suis content, j’ai reçu beaucoup d’énergie des supporters. Ce n’est que le début, il faut continuer. Je me suis senti très bien physiquement même si un peu fatigué sur la fin, mais c’est normal. »

Paroles de dauphins !

Lyon attend une heure avant d’éteindre Angers